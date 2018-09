400 døde og tusindvis syge i Storebælt-sag: Skandale!

Tusindvis af italienere er blevet syge, og hundredvis er døde som konsekvens af forureningen fra et skandaleramt stålværk i byen Taranto, som har dansk forbindelse. Det får nu Karsten Hønge til at indkalde til samråd

Tusindvis af italienere er blevet syge, og hundredvis er døde som konsekvens af forureningen fra det stålværk, der leverede cirka 80.000 ton stål til byggeriet af Storebæltsbroen.

Det kunne Avisen Danmark og TV 2/Fyn søndag afsløre.

Det får nu SF's politiske ordfører, Karsten Hønge, til at indkalde transportminister Ole Birk Olesen (LA) i samråd. Samtidig kræver han en redegørelse fra Sund & Bælt.

Han mener nemlig ikke, at der er nogen undskyldning for, at man brugte 80.000 ton stål til Storebæltsbroen fra det italienske stålværk.

- Det her er en skandale. Især når jeg kan forstå, at der, allerede da broen blev bygget, var indberetninger om, at forholdene ikke var i orden. Det er utroligt, at man ikke har taget handling og forlangt noget af de mennesker, der leverede materialerne, siger han til Fyens Stifstidende.

I samrådet ønsker Karsten Hønge, at Ole Birk Olesen redegører for, hvordan det fungerer, når det offentlige køber materialer i udlandet - for eksempel til broer, og hvorvidt kravene til udenlandske leverandører bliver overholdt i sådanne tilfælde.

Ingen undskyldning

Avisen Danmark og TV2 Fyn kunne søndag fortælle, hvordan det gik til, at Storebæltsbroen fik leveret stål fra det forurenende stålværk Ilva, og hvordan forureningen har påvirket befolkningen i Taranto.

Her har undersøgelser fra de italienske sundhedsmyndigheder vist, at udledningen fra Ilva har ført til alvorlige lidelser som kræft samt hjerte- og lunge sygdomme. Samtidig er det dokumenteret, at forureningen er årsag til i omegnen af 400 dødsfald og muligvis mange flere.

Ifølge Karsten Hønge burde de danske virksomheder have været opmærksomme på problemerne.

- Jeg ser ingen undskyldning for, at man ikke har undersøgt det her. Længere tid siden er det altså heller ikke. Man gik da bestemt også op i miljø dengang. Jeg skal love for, at man gik meget op i de miljømæssige konsekvenser af at bygge broen i Storebælt. For eksempel hvad det betød for strømforholdene i Storebælt, når man satte de her sænkekasser ned på bunden, og hvad det betød for fiskebestanden og iltsvind. Det samme gjaldt arbejdsforholdene for arbejderne i Danmark, siger han til Fyens Stiftstidende.

Karsten Hønge vil nu indkalde til samråd. Foto: Claus Bonnerup

Undgik loven

llva har konsekvent undladt at leve op til miljølovgivningen og sparet store summer på det. Stålet til Storebæltsbroen var en del af en opgave til 2,9 milliarder kroner, og den italienske entreprenør bag arbejdet var over en halv milliard kroner billigere end nærmeste konkurrent.

Flere gange i 1990'erne advarede de italienske myndigheder om en truende miljøkatastrofe i Taranto. Ilva blev udråbt som den største trussel mod miljøet i området, uden at der blev rettet op på forholdene.

Det fik heller ingen konsekvenser for Ilvas status som stålleverandør til Storebæltsbroen.

Selv om selskabet bag broen havde et tilsynskontor i Taranto, som danske nøglemedarbejdere besøgte, optræder problemerne ingen steder i de tilsynsrapporter, Avisen Danmark og TV 2/Fyn har fået aktindsigt i. Der fremgår heller ingen direkte krav til miljø og arbejdsmiljø hos underleverandører i kontraktmaterialet for opgaven.

Til gengæld var der i Danmark krav om, at opførelsen af broen samt trafikken på den ikke måtte øge forureningen i Storebælt.

Den daværende direktør for selskabet bag broen, Mogens Bundgaard-Nielsen, ønsker ikke at stille op til interview, men afviser at have kendt til forureningen hos broens underleverandør.

Også den nuværende direktør for Sund & Bælt, Mikkel Hemmingsen, har afvist at udtale sig, men ifølge kommunikationschef Lene Gebauer Thomsen kender den nuværende ledelse heller intet til sagen. Hun mener, at selskabet altid har taget sit samfundsansvar alvorligt.

Ilva er stadig Europas største og nu tredjemest producerende stålværk. Verdens største stålproducent, ArcelorMittal er ved at overtage værket, der stadig ikke lever op til miljølovgivningen.

Den nye ejer har fået frem til 2023 til at bringe alle forhold i orden. Ilvas ledelse har afslået Avisen Danmark og TV 2/Fyns forespørgsel om interview.