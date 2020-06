400 medarbejdere på slagteri smittet i Nordtyskland

Cirka 400 slagteriarbejdere er blevet testet positive for coronavirus på et slagteri i det nordlige Tyskland.

Det har ført til lukning af skoler i området. Der er tale om et slagteri fra kæden Toennies.

Derudover er der iværksat en undersøgelse af, hvorfor det er gået så galt, oplyser myndighederne ifølge Reuters.

Forbundsminister for arbejds- og socialanliggender Hubertus Heil har besluttet at forbyde ethvert arbejde med at pakke kød i den nordlige del af landet, skriver Reuters videre.

Opdateres ...