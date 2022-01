400 skal blive bag portene

400 værnepligtige i Beredskabsstyrelsen skal blive på de fem beredskabscentre landet over til og med på søndag.

Dermed har de fået forlænget den inddragelse af frihed og orlov, der trådte i kraft lige før nytår.

- Vi har foretaget en vurdering af situationen, og på den baggrund har vi valgt at forsætte nedlukningen frem til og med denne uge, siger sektionsleder Anders Lindholm.

Nedlukningen sker for at undgå coronasmitte og betyder, at de værnepligtige kun må forlade centrene, hvis de skal på opgave.

Eksempelvis bistår Beredskabsstyrelsen med test- og vaccineindsatsen i regionerne.

Senest har styrelsen også fået travlt med at assistere Fødevarestyrelsen med at slå fjerkræ ned som følge af fugleinfluenza.

Blandt andet blev der lige efter nytår konstateret to udbrud i besætninger på henholdsvis Lolland og Sjælland.

- Vi skal bruge meget mandskab til de indsatser, vi kører lige nu. Og når vi forlænger nedlukningen, giver det mulighed for, at vi kan opretholde det operative beredskab, siger Anders Lindholm.

Selv om nedlukningen sker for at undgå coronavirus, lykkes det ifølge sektionslederen ikke fuldstændigt.

- Når vi er ude på opgave, er vi jo i et vist omfang eksponeret for smitte. Men vi minimerer risikoen i det omfang, vi overhovedet kan gøre det, siger han.

Alligevel er der lommer med smitte, også blandt de værnepligtige, som så isoleres.

Desuden bliver alle løbende testet.

De værnepligtige har ifølge sektionslederen forståelse for situationen.

- Min opfattelse er, at der stadig er forståelse for det blandt de værnepligtige, selv om der selvfølgelig også er en vis frustration, siger han.

Det er langtfra første gang, at værnepligtige holdes bag portene.

Det er også sket tidligere under epidemien, blandt andet i marts sidste år, da nedlukningen varede en hel måned.

Også tidligere har der været nedlukninger, hvor værnepligtige er holdt bag portene i forbindelse med større vejrhændelser. Eksempelvis da stormen Bodil ramte landet i 2013.