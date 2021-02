400.000 får rabat på elregningen resten af 2021

- Det er altid rart at få nogle penge, man ikke havde regnet med. Jeg tror, de skal bruges på en eller flere ture på restaurant, når der engang bliver åbnet op. Det trænger vi til, og så kommer de penge, vi får, de næste i rækken til gode.

Sådan lyder det fra Lasse Skrøder Hansen, ejer af et lille skiltemalerfirma med fire ansatte, til avisen Sjællandske.

Han og cirka 400.000 andre virksomheder og husstande på Vest- og Sydsjælland, Lolland og Falster, kan se frem til en lidt lavere elregning resten af året og dermed lidt flere penge mellem hænderne.

Energiselskabet Andel (tidligere Seas-NVE) har nemlig besluttet, at selskabets andelshavere også skal have glæde af de milliardstore overskud, selskabet har hevet hjem de senere år. Det sker i form af en ekstraordinær rabat, hvor den såkaldte net-tarif, som alle el-kunder betaler for transport af strømmen som en del af deres el-regning, sættes ned til 0 kroner resten af året. Det sker med virkning fra februar måned og frem.

Det skriver Sjællandske.

Rabatten betyder, at hver andelshaver i snit får 1000 kroner i rabat. Nogle får mindre. Andre, som Lasse S. Hansens virksomhed får omkring det dobbelte.

- Det er da rigtigt fint, i særdeleshed i disse corona-tider, at man giver os i erhvervslivet og alle andre andelshavere en håndsrækning, siger Lasse Skrøder Hansen, der ejer firmaet Næstved Skilte.

Hos Andel er bestyrelsesformand Jens Stenbæk »pavestolt« over rabatten, som er blevet gennemtrumfet af Andels øverste folkevalgte myndighed, Repræsentantskabet:

- Der har hidtil været den holdning i selskabet og hos repræsentantskabet, at vi skulle bruge vores overskud til at styrke selskabets økonomi og investere i fællesskabet, eksempelvis i form af bredbåndsforbindelser til alle andelshavere. Men nu var der et ønske fra repræsentantskabet om, at andelshaverne skulle kunne mærke værdien af os tydeligere. Jeg er pavestolt over, at vores andelshaverdemokrati virker og nu har talt, siger Jens Stenbæk.

Beslutningen om at give andelshaverne en rabat har været diskuteret ad flere omgange i repræsentantskabet.

I 2019 varslede Andels ledelse så over for repræsentantskabet, at rabatten ville komme, og i efteråret 2020 blev den så stemt igennem.

- Vi har skulle finde en rabatløsning, der var gangbar rent juridisk, så det har taget noget tid at komme hertil. Men nu er vi kommet frem til en god løsning, siger Jens Stenbæk.

Hos Erhvervshus Sjælland mener direktør Mads Vaczy Kragh, at rabatten falder på et tørt sted.

Også selv om der i snit er tale om cirka 1000 kroner pr. andelshaver. Et beløb, der er noget er noget mindre, end da danskerne fik mulighed for at få deres feriepenge udbetalt i efteråret.

- Enhver håndsrækning til erhvervslivet i denne tid er velkommen. Og når en masse forbrugere får nogle penge, som de ellers havde afsat til anden side, så vil det typisk blive brugt på restaurantbesøg, et nyt fjernsyn eller andet forbrug. Og det private forbrug er altså en af de vigtigste faktorer i samfundsøkonomien og for mange virksomheder, siger Mads Vaczy Kragh.