400.000 kr. for 12 møder: - Det er en vigtig post

Helle Thorning-Schmidt forbliver i London, men hun stopper som topdirektør i Red Barnets internationale afdeling, efter hun er blevet tilbudt en bestyrelsespost i Vindmøllekoncernen Vestas.

Med den nye tjans kan hun se frem til at skulle holde 12 møder årligt. Som tak for besværet får hun 400.000 kroner om året.

- På papiret lyder det jo som en høj timeløn, hvis det er 12 møder til 400.000 kroner. Vil du ikke sætte nogle ord på, hvor meget arbejde du forventer at lægge i det?

- Nej, det har jeg ingen kommentar til. Det er en vigtig post, fordi det er en meget stor virksomhed. Det må du tale med Vestas om.

- Ender dine bestyrelsesposter med at kunne generere så meget, at du kan oppebære den løn på to millioner kroner, du har haft?

- Det har jeg ingen kommentar til.

Når spørgsmålet falder på, hvad Helle Thorning-Schmidt skal lave fremadrettet, bliver de korte svar imidlertid byttet ud med en talestrøm.

- Jeg har været utrolig glad for at være her. Det er en fantastisk god organisation, og jeg har været så imponeret af de mange tusind dedikerede kolleger, der hver eneste dag kæmper for børns rettigheder. Så det er med et tungt hjerte, at jeg siger farvel. Jeg har været her i tre år, og nu har jeg fået nogle nye muligheder for at træde ind i forskellige bestyrelser, og det vil jeg rigtig gerne.

- Jeg kommer til at sidde i en række kommercielle bestyrelser, men jeg vil også have mere tid til forskellige ikke-kommercielle bestyrelser som tænketanke, hvor jeg også kan arbejde med emner som demokrati, europæiske forhold, global politik.

Men da spørgsmålet falder på, om der venter flere bestyrelsesposter i Danmark, er det som om, at stop-sangen igen influerer:

- Det har jeg ingen kommentarer til.

- Hvorfor har du ingen kommentarer til det?

- Jeg er glad for de poster, jeg har.

Omend Helle Thorning-Schmidt er glad for de poster, hun har, vil hendes tegnebog nok blive særdeles 'happy', hvis hun får en post i en af Vestas' særlige udvalg.

I alt er der 11 poster i disse udvalg, og en post slynger yderligere 251.000 kroner af sig.

- Men hvorfor stopper du så i Red Barnet?

- Jeg vil gerne have en mere fri rolle. Og jeg vil gerne have mulighed for at bruge mere tid på det spændende arbejde, som jeg har i bestyrelser. Nu bliver det Vestas men også de andre bestyrelser, som jeg arbejder i. Og så har jeg en række andre tillidshverv, hvor jeg kan bruge den viden, jeg gennem mange år har oparbejdet.

- Tidligere kunne du blande dig i debatter på mange områder. Er det også muligheden for at brede dig mere ud i den offentlige debat?

- Det er klart, når man er direktør i en stor virksomhed, er det meget bundne opgaver og rigtig mange rejsedage. Selvfølgelig har jeg i medierne koncentreret mig om børns rettigheder. Det har jeg nydt meget, men nu får jeg en mere fri rolle, og det betyder, at jeg også kan arbejde med andre spørgsmål, som interesserer mig.

