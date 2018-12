4000 husstande ramt af strømsvigt

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. SMS-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

Flere tusind familier har i dagens løb stået uden strøm efter en strømsvigt i Sengeløse og Høje-Taastrup. Nyheden om strømsvigtet nåede forsyningsselskabet Radius, da der blev konstateret en fejl på en transformer klokken 11.40.

Tom Lehn-Christiansen, pressetalsmand for Radius, oplyser klokken 13.20, at alle husstande nu har strøm igen.

Han forklarede over middag, at i alt cirka 4000 kunder har været ramt, og at der efter nogle timers strømafbrydelse stadigvæk var 'et par hundrede', der ikke havde fået strøm.

Strømafbrydelsen ramte et større område i Sengeløse, og et par veje i Høje-Taastrup. I stationsbyen var der tale om Rønnevangsparken, Lindevangsparken, Røglehaven, Kuldysen, Vandmestervej og Vesterparken.

- Det er ikke nødvendigvis alle på de her veje, der har været ramt, lyder det fra Tom Lehn-Christiansen.

Årsagen til strømsvigtet var et mekanisk nedbrud på en transformator-station.

- Det er maskiner, vi har med at gøre, og der kan jo ske fejl på dem en gang imellem, siger Tom Lehn-Christiansen.