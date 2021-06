41-årig kineser er første smittede med særlig fugleinfluenza

Kina har tirsdag bekræftet verdens første smittetilfælde af en særlig type fugleinfluenza hos et menneske.

Det oplyser Kinas Nationale Sundhedskommission (NHC) i en udtalelse.

Det er fugleinfluenzaen H10N3, der for første gang nogensinde er blevet opdaget hos et menneske. Den smittede er en 41-årig mand fra millionbyen Zhenjiang i den østkinesiske provins Jiangsu.

Han blev indlagt 28. april og blev diagnosticeret som smittet med fugleinfluenzatypen en måned senere, oplyser NHC.

- Risikoen for udbredt smittespredning er ekstremt lav, siger kommissionen.

Kina har gennem årene fundet flere forskellige typer af fugleinfluenza hos dyr. Udbrud blandt mennesker er dog sjældne.

Den seneste fugleinfluenzaepidemi i Kina ramte i slutningen af 2016 og i 2017. Det var med virusset ved navn H7N9.

Siden 2013 er 1668 personer blevet bekræftet smittet med H7N9, og 616 smittede er døde. Det oplyser FN's fødevare- og landbrugsorganisation.

Fugleinfluenzaen H10N3 beskrives som værende lavpatogen, hvilket vil sige, at der er lav risiko for, at den forårsager et alvorligt sygdomsforløb eller død.

NHC har ikke oplyst, hvordan den 41-årige mand er blevet smittet. Han er dog i stabil tilstand og er klar til at blive udskrevet fra hospitalet, lyder det.

H10N3 er en relativt sjælden virus.

Frem til 2018 blev der de foregående 40 år fundet 160 tilfælde af virusset. Det skriver nyhedsbureauet Reuters. Tilfældene var primært hos vilde fugle eller vandfugle i Asien eller dele af Nordamerika.