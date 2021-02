414 er bekræftet smittet med coronavirus

Endnu 414 er bekræftet smittet med corona ifølge SSI. 0,33 procent af de undersøgte tests var positive. Antal indlagte falder med 18 til 280. Otte smittede er døde.

Tirsdag lød smittetallet for døgnet på 384.

Den britiske variant B117 var i sidste uge i 47,5 procent af de analyserede positive prøver, viser tal fra Statens Serum Institut.

Tallene dækker dog kun de første tre dage af uge 6, hvor der indtil videre er fundet 288 tilfælde med varianten.

Der er et vist efterslæb for tallene, da det kan tage op mod en uge at analysere en positiv prøve for, hvilken variant den stammer fra.

I uge 5 blev der fundet 625 tilfælde med den britiske variant, hvilket svarer til 30,7 procent af de analyserede prøver.

Kontakttal over 1

Tirsdag kunne Magnus Heunicke oplyse, at kontakttallet for den britiske variant B117 er 1,25, hvilket vil sige, at smitten med varianten er stigende.

'Det er et godt sted at være for Danmark halvanden uge efter genåbning af 0.-4. klasserne. Særligt når vi samtidig har den underliggende stigning i B117,' skrev Heunicke på Twitter.

Kontakttallet for coronavarianten B117 er 1,25