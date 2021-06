418 nye tilfælde af coronavirus

Der er fredag 111 indlagte coronapatienter på de danske sygehuse. Det viser den daglige opgørelse fra Statens Serum Institut (SSI).

Det er ni færre end torsdag. Det er samtidig det laveste antal siden 17. oktober, hvor 110 var indlagt.

Til sammenligning svingede antallet af indlagte mellem 800 og 1000 i januar, da epidemien toppede.

Ifølge Christian Wamberg, der er overlæge på intensivafdelingen på Bispebjerg Hospital, er det lidt overraskende, at smittetallene er så lave, men det skal vi glæde os over.

- Jeg synes, vi skal åbne op, smide mundbindene og så bare tænke os lidt om, når vi omgås hinanden.

Det seneste døgn er der registreret 418 nye smittetilfælde.

Der er foretaget 112.349 PCR-test og 455.383 lyntest. Sidstnævnte tæller dog ikke med i opgørelsen, da der er for stor usikkerhed forbundet med prøvesvaret fra en lyntest.

Af de indberettede prøver var 0,37 procent positive med covid-19. Det tal kaldes også positivprocenten og har siden starten af maj svinget mellem 0,34 og 0,81 procent.

Der er sket ét nyt dødsfald.

Ifølge overlægen giver det ikke længere mening at kigge på de daglige smittetal, da man risikerer at overse tendenser.

- Det er meget bedre at kigge på trends end at kigge på smittetallene hver dag, for eksempel kunne man kigge på dem en gang om ugen, siger Christian Wamberg.

Siden torsdag er der givet 76.383 vaccinestik - 58.815 af dem er givet som første stik, mens de resterende 17.568 er andet og sidste stik.

Dermed har over 2,6 millioner fået minimum det første stik. Det svarer til 44,6 procent af befolkningen, mens 24,9 procent af befolkningen er færdigvaccineret.