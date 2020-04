42.000 test lyder flot: Men én ting bekymrer

Antallet af test for coronavirus i Danmark øges markant.

Sådan var meldingen fra Sundhedsstyrelsen tirsdag, da der også blev meldt ud, at der oprettes et TestCenter Danmark, der placeres i adskillige hvidte telte rundt omkring i landet.

I alt skal op mod 42.000 danskere testes dagligt, men det kan bekymre Danske Bioanalytikere.

- 42.000 tests hver dag lyder da meget flot, men jeg vil bare opfordre til, at man sørger for kvalitetssikre alle de her mange tests, da de ellers intet er værd.

- Hver dag bioanalytikerne går på arbejde, sørger de for, i samarbejde med læger og sygeplejersker, at hver eneste blodprøve og svælgpodning bliver taget korrekt, så man i sidste ende kan stille den korrekte diagnose. Det skal vi ikke glemme vigtigheden af her, siger Martina Jürs, der er formand for Danske Bioanalytikere.

Frygter falsk tryghed

Samtidig oplyser hun, at hvis der er for mange fejl i testene, så kan det skabe en falsk tryghed, ligesom der kan træffes beslutninger på forkerte grundlag.

- Det er vigtigt, at det ikke er skorstensfejeren, der skal stå for test, for der er en stor faglighed i at tage en blodprøve, og dermed sikre det korrekte prøvesvar,” siger Martina Jürs.

Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

Fremover vil man teste alle borgere med milde symptomer samt alle patienter, der indlægges på hospitalet, for at sikre, at der ikke sker smittespredning på hospitalerne.

Det er forventningen, at antallet af test inden for kort tid øges til op mod 12.000 om dagen.

- Vi er glade for fremover at kunne teste flere. I regionerne har vi fokus på at teste alle med symptomer – også de milde – og på at forebygge smitte ved at teste alle patienter, der skal indlægges på hospitalet.

- Den eventuelle ledige testkapacitet vil vi gerne udnytte til at tilbyde tests til medarbejdere, som arbejder med særligt sårbare patienter og borgere, og som har et ønske om at blive testet – det kan f.eks. være i weekenderne, hvor vi typisk oplever færre henvisninger af borgere med symptomer, siger formand for Danske Regioner Stephanie Lose.

Teste personer uden symptomer

Samtidig oplyser Sundheds- og Ældreministeriet, at det på sigt er planen, at personer uden symptomer skal testes.

Det gælder eksempelvis ikke-regionalt ansat personale i sundheds-, ældre- og socialsektoren, pårørende til sårbare personer, der på eget initiativ kontakter egen læge med et ønske om at blive testet, kontakter til smittede og et repræsentativt udsnit af befolkningen.

- TestCenter Danmark er et særdeles vigtigt initiativ, der vil medvirke til at sikre, at flere mennesker vil kunne blive testet for den nye coronavirus.

- Det vil kunne skabe en større tryghed og sikkerhed for den enkelte og de personer, som man omgås med, og det vil kunne underbygge den gradvise genåbning af samfundet. Et nationalt setup vil også gøre os bedre rustet til at tackle udfordringer som denne i fremtiden, siger bestyrelsesformand i Novo Nordisk Fonden Lars Rebien Sørensen.

Der arbejdes med to forskellige test. En test for coronavirus og en for, om man har dannet antistoffer.

