420 nye skove på vej i Danmark

Skovene vil komme til at fylde over 2500 fodboldbaner

Den danske natur kan se frem til at få nye skove på et areal, der svarer til over 2724 fodboldbaner.

420 lodsejere har fået tilsagn og tilskud fra Landbrugsstyrelsen til at plante ny skov på deres landbrugsjord

Det skriver Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri i en pressemeddelelse.

68 millioner kroner giver Landbrugsstyrelsen i tilskud til etableringen af de nye skove.

- Vi er rigtig glade for den store interesse for at plante skov, så mere landbrugsjord bliver erstattet med natur. Med de over 400 tilsagn kommer der nye skove i alle dele af landet. I år har alle, der opfylder kravene og er støtteberettigede, fået tilsagn, siger enhedschef i Landbrugsstyrelsen Mette Hyldebrandt-Larsen.

Landbrugsstyrelsen modtog i alt 482 ansøgninger til privat skovrejsning i 2020. Her er det altså blevet vurderet, at 62 ikke opfyldte kravene.

Skovene er i følge Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri med til at forbedre vandmiljøet, da de er med til at reducere udledningen af kvælstof til fjorde og søer.

Potentielt kan opførelsen af de 420 skove være med til at nedbringe udledningen af kvælstof til vandmiljøet med 25 tons om året.

Næste ansøgningsrunde til privat skovrejsning åbner igen 1. juli 2021. Tilskuddet er 100 procent finansieret af EU.