424 blev testet positive i lyntest nytårsaftensdag

Der blev 31. december foretaget 46.388 lyntest, og heraf var 424 positive.

Det viser tal fra de fire private udbydere Falck, SOS International, Copenhagen Medical og Carelink, der udfører lyntest på statens regning.

Torsdagens antal af test er en halvering sammenlignet med onsdagens antal af test. Det skal ses i lyset af, at der var kortere åbningstid i mange testcentre på den sidste dag i 2020.

Falck, der står for størstedelen af lyntestene på statens regning, havde kun åbent i sine testcentrene til klokken 14 nytårsaftensdag.

Andelen af positive test svarer til en positivprocent på 0,91.

Det er den næstlaveste positivprocent i de omkring tre uger, hvor man har kunnet få en gratis lyntest for coronavirus, der giver svar på omkring 15 minutter.

Positivprocenten kan være en indikator på, hvor udbredt smitten er i samfundet.

Andelen af positive prøver var stigende i juledagene, hvor der dog var markant færre test end dagene før jul.

I dagene op til årsskiftet har tallet til gengæld været faldende, hvilket skal ses i sammenhæng med en stigning i antallet af test. Der blev 30. december sat rekord med 90.761 lyntest på én dag.

Lyntest er ikke helt så pålidelige som de pct-test, der bliver brugt i de offentlige testcentre.

Der skal en større mængde virus til, før en lyntest viser positiv. Derfor kan man godt være smittet med coronavirus, selv om en lyntest giver et negativt svar.

De danske sundhedsmyndighederne fraråder, at lyntest benyttes, hvis man har symptomer.

Sikkerheden er ifølge en ekspertgruppe hos Statens Serum Institut (SSI) 70-80 procent for, at man ikke er smittet, hvis testresultatet er negativt, mens man kan stole på resultatet, hvis det viser, at man er smittet med coronavirus.

Til sammenligning vurderes en pcr-test at have en sikkerhed på 98 procent.