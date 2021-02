428 nye smittede

Det seneste døgn er der konstateret 428 nye tilfælde med coronasmitte.

Det viser den seneste daglige opdatering fra Statens Serum Institut (SSI).

De 428 nye smittetilfælde er fundet i 128.269 prøver. Det vil sige, at i 0,33 procent af tilfældene har den testede været smittet med coronavirus.

Med den seneste opdatering har andelen af positive prøver - også kendt som positivprocenten - nu været under 1,00 i cirka en måneds tid.

Man skal tilbage til midten af januar for at finde seneste opdatering, hvor positivprocenten var over 1,00 procent.

Den seneste opdatering fra SSI viser også, at antallet af patienter indlagt med coronavirus er faldet med 20 til 337. Det er det laveste niveau i mere end to måneder.

Yderligere 11 personer smittet med coronavirus er desuden døde. Dermed er i alt 2280 coronasmittede døde herhjemme siden midten af marts sidste år.