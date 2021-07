43 kom ind: Lucia røg gennem nåleøjet

Det kræver et karaktergennemsnit på 11,3 for at komme ind på konservatoruddannelsen

I nat blev fik 67.425 håbefulde, kommende studerende beskeden om, at de var blevet optaget på en videregående uddannelse.

Én af de videregående uddannelser skiller sig dog ud. Den kunstneriske konservatoruddannelse på Det Kongelige Akademi i København krævede i år et karaktergennemsnit på 11,3 for optagelse på kvote 1.

19-årige Lucia Lund Christensen er en af de blot 43 kommende studerende, der er blevet optaget på uddannelsen, og hun er glad for endelig at få at vide, at hun er optaget.

- Det er lidt surrealistisk. Det havde jeg ikke lige forventet, at det ville være et så lille nåleøje og karaktergennemsnittet var så højt, siger en glad Lucia til Ekstra Bladet onsdag eftermiddag.

- Jeg var meget nervøs i nat, da det blev offentliggjort, hvad karaktergennemsnittet var.

Artiklen fortsætter under faktaboksen...

Hvad laver en konservator? En konservator sørger for, at gamle ting bliver vedligeholdt og dermed bevaret for eftertiden. Det gælder alt fra fotos, malerier, bøger, tøj og glas til skulpturer m.m. Hvad man arbejder med, afhænger af ens speciale. Konserveringsarbejde tager ofte lang tid og kræver tålmodighed. Man skal være dygtig med sine hænder, have et godt syn og formsans og stilfornemmelse. Konservatorer arbejder typisk på museer, arkiver og biblioteker. Kilde: UddannelsesGuiden.dk Vis mere Vis mindre

Passion for kunst

Lucia Lund Christensen har så længe hun kan huske haft kunst inde på livet, og dermed er det også blevet noget hun gerne vil arbejde med.

- Det tiltaler mig meget, at malerier kan fortælle så meget historie og viderebringe så meget kultur til fremtidiggenerationer. Det synes jeg er en rigtig vigtig ting. Det vil jeg gerne være med til at give videre, siger hun, og fortæller, at hun drømmer om at komme til Frankrig og arbejde, når hun er færdiguddannet.

Hun bor til daglig i den lille østjyske by Hornsleth nord for Aarhus, og hun glæder sig til at prøve kræfter med Københavns studieliv.

- Jeg glæder mig bare. Det er et helt nyt kapitel, der begynder nu med helt nye mennesker og oplevelser. Jeg glæder mig meget, siger Lucia Lund Christensen.

Artiklen fortsætter under faktaboksen...

FAKTA: Her er uddannelserne med det højeste snit * Konservator, Det Kongelige Akademi: 11,3. * International Business, Copenhagen Business School: 11,1. * International Business and Politics, Copenhagen Business School: 11,1. * Arkitekt, Det Kongelige Akademi: 10,9. * Jordemoder, Københavns Professionshøjskole (sommerstart): 10,9 * Kommunikation, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole: 10,9. * Psykologi, Københavns Universitet: 10,8. * Forsikringsmatematik, Københavns Universitet: 10,7. * Cognitive Science, Aarhus Universitet: 10,7. * Jordemoder, Københavns Professionshøjskole (vinterstart): 10,6. Kilde: Uddannelses- og Forskningsstyrelsen. Vis mere Vis mindre

- Der er slet ikke job nok

Loa Ludvigsen er malerikonservator og analytisk fotograf på Statens Museum for Kunst.

Da hun i 2001 blev optaget på konservatoruddannelsen, var der ikke noget karakterkrav. Derimod skulle ansøgerne gennem en tretrinsraket af optagelsesprøver før de blev optaget.

- Der handlede det om, at man havde noget fingersnilde og noget kulturel forståelse. Det tænker jeg ikke man kan kompensere med et godt gennemsnit, men det er klart, at det er en meget akademisk uddannelse, så på en eller anden måde er det jo fint, siger hun til Ekstra Bladet.

Artiklen fortsætter under billedet...

Loa Ludvigsen har de seneste tre år primært arbejdet som analytisk fotograf for Statens Museum for Kunst. Foto: Inger Marie Helgasdatter Mulvad/Statens Museum for Kunst

- Det er et bredt fag, og der er mange facetter. Det er både kulturhistorie og naturvidenskab i en skønsom blanding, siger Loa Ludvigsen, der de seneste tre år blandt andet har taget røntgenfotograferet kunstværker til brug ved forskning eller for at diagnosticere problemer i et maleri eller en anden genstand.

Hun fortæller også, at det kan blive svært for de aspirerende konservatorer at finde et job med det samme.

- Der kommer ikke til at være 43 job om tre eller fem år. Der er slet ikke job nok til så mange.

- Et job i Københavnsområdet bliver vanskeligt. Det er arbejdet, der skal være drivkraften og ikke geografien. Man skal være villig til at være der, hvor der er brug for en. Der er andre steder i landet, hvor der er brug for nogle dygtige konservatorer.