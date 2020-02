43.000 ISS-medarbejdere uden e-mail

Danske ISS World, der leverer rengøring, catering og andet service, er blev hacket i Storbritannien

Den danske gigants hjemmeside har været nede siden 17. februar, og nu er det kommet frem, at 43.000 medarbejdere i hovedkontoret i London er uden e-mail.

Hackerne har angrebet virksomhedens it-system, hvilket udelukker brugeren fra systemet. Hackerne kræver derefter penge for at få systemet op at køre igen.

Det skriver BBC.

Servicekoncernen har omkring 500.000 medarbejdere. Det gør selskabet til en af de største danske virksomheder i forhold til personale.

Hos ISS arbejder man i øjeblikket på at få et fuldstændigt overblik over situationen. Det skal give klarhed over, hvornår genopretningen af it-systemerne er på plads.

ISS understreger, at selskabets opgaver stadig bliver udført. Kunderne er derfor ikke ramt af it-problemerne.

Ekstra Bladet har været i kontakt med ISS, men de ønsker ikke at kommentere situationen yderligere lige nu. De melder nyt ud, når der er væsentlig nyt i sagen.

Ekstra Bladet har efterfølgende været i kontakt med ISS igen, og de oplyser, at alle medarbejdere angiveligt har adgang til deres e-mail igen.

ISS fortæller videre, at de oplyste tal ikke nødvendigvis var 43.000, men de oplyser dog ikke, hvor mange der var ramt af hackerangrebet.

