Der er det seneste døgn registreret 434 nye smittetilfælde med coronavirus, oplyser Statens Serum Institut i sin daglige opgørelse.

Smittetallet følger tendensen fra de seneste uger, hvor smittetallet har været lavt sammenlignet med flere perioder i august. Dengang var tallet flere dage over 1000.

Søndagens smittetal er det næstlaveste i landet siden 5. juli, hvor 337 blev konstateret smittet. Lørdag blev det laveste antal siden 5. juli registreret, da 386 blev konstateret smittet.

De lave smittetal overrasker Allan Randrup Thomsen, der er professor i virologi ved Københavns Universitet.

- Det er bemærkelsesværdigt lavt. Jeg havde frygtet, at vi lå højere på nuværende tidspunkt, siger han.

- I øjeblikket er der ikke tegn til, at der sker noget voldsomt. Går vi flere uger tilbage, har vi været over en lille top, og vi lå lavt i går. Det, jeg kan have svært ved at tro på, er, at det kan blive ved med at gå så godt. Vi har trods alt åbnet meget op og folk opfører sig anderledes end tidligere, hvilket er naturligt nok, siger Allan Randrup Thomsen.

Antallet af indlagte stiger søndag med én til 125. Der er ingen nye dødsfald.

Smittetallet er fundet på baggrund af 45.225 PCR-test, og dermed er positivprocenten på 0,96.

Allan Randrup Thomsen er således ikke bekymret i øjeblikket. Men skal han alligevel nævne noget, er det børnene, der falder i øjnene.

De fylder mere og mere blandt de smittede. Ifølge virologen er det både fordi, færre er vaccineret mod covid-19 end i de ældre aldersgrupper, ligesom skolerne er genåbnet og restriktionerne fjernet.

- Børnene tæller mere og mere blandt de implicerede. Det er selvfølgelig dels, fordi vi har åbne skoler og en stor gruppe af uvaccinerede der. Det vil være mønstret fremadrettet, siger han.

Virologen bemærker desuden, at der lørdag var op mod 50.000 samlet til koncert med bandet The Minds of 99 i Parken i København. Han beskriver det som en stor test af, hvad der kan lade sig gøre.

- Det er en trykprøvning af vores vaccineindsats, fordi der ikke er andet end vaccinerne, der forhindrer, at der kan ske noget, når vi hverken har forsamlingsloft eller coronapas for at komme ind.

- Så mit håb er, at så mange af gæsterne som muligt er vaccineret. Er man ikke det, vil det være en god idé at lade sig teste efterfølgende, siger Allan Randrup Thomsen.

Siden lørdag har 1835 borgere fået det første stik med en vaccine mod covid-19, mens 5789 er blevet færdigvaccineret. I alt er knap 4,3 millioner i Danmark færdigvaccineret. Det svarer til 73,3 procent af befolkningen.