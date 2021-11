4390 nye smittede med coronavirus

Der er det seneste døgn konstateret 4390 smittede med coronavirus i Danmark. Det viser tal fra Statens Serum Institut (SSI).

Der er desuden registreret yderligere 12 coronarelaterede dødsfald. Det er blandt de højeste i flere måneder, og det er samtidig på niveau med februar, hvor der flere dage blev registreret et tocifret antal døde med corona.

Antallet af smittede er desuden blandt de højeste under epidemien.

Det højeste hidtil registreret var 18. december 2020. Her blev 4508 personer konstateret smittede.

Det næsthøjeste antal var onsdag i denne uge. Her blev der registreret 4426 nye coronatilfælde.

Ifølge Torben Mogensen, som er formand for Lungeforeningen og anæstesilæge på Sjællands Universitetshospital i Køge, betyder dagens smittetal, at epidemien fortsat er i vækst.

Men fordi vaccinen gør folk mindre syge, er coronavirus ikke lige så farlig som tidligere.

Et tydeligt tegn på det er, at patienterne ikke er indlagt lige så lang tid som tidligere, mener han.

- Men det giver et pres på sundhedsvæsnet, at så mange patienter både udskrives og indlægges hver dag, siger Torben Mogensen.

Derfor er det vigtigt, at flere får vaccinen. Af samme årsag er han positivt stemt overfor Sundhedsstyrelsens anbefaling om, at alle borgere over 18 år skal vaccineres med et tredje stik.

- Det vil have en dæmpende effekt på epidemien, hvis flere får vaccinen. Det er klart det bedste middel om epidemien, siger han.

De 4390 smittetilfælde, der er registreret over det seneste døgn, er fundet i 183.797 PCR-prøver. Det er de prøver, hvor man podes i svælget.

Det vil sige, at 2,39 procent af prøverne har været positive for coronavirus.

Ud over PCR-prøverne er der foretaget 160.044 lyntest det seneste døgn. Det er de test, hvor man podes i næsen.

På grund af usikkerhed om resultaterne fremgår det ikke af SSI's tal, hvor mange af lyntestene der har sig at være positive for corona.

På landets hospitaler er der torsdag 411 personer indlagt med corona. Det er 24 færre end onsdag.

Til gengæld er der sket 76 nye indlæggelser det seneste døgn.

Når det samlede antal indlagte alligevel ikke stiger mere, skyldes det, at der også er coronasmittede, som er blevet udskrevet.

De 411 personer, der er indlagt, er på niveau med tallene i denne uge, hvor der dagligt har været mellem 400 og 450 indlagte.

Det samlede antal indlagte er desuden lige nu på niveau med det, der sås i februar. Der er stadig et stykke op til toppen 4. januar, hvor 964 var indlagt med corona.