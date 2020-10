44 er testet positive for coronavirus på slagteri i Horsens

I Horsens Kommune er der konstateret 88 smittetilfælde med coronavirus den seneste uge. Størstedelen af disse kommer fra et udbrud på Danish Crown-slagteriet i Horsens.

Det siger byens borgmester, Peter Sørensen (S), i en pressemeddelelse.

Danish Crown oplyser i en pressemeddelelse, at 44 medarbejdere er blevet konstateret smittede siden mandag.

Slagteriet har testet cirka 500 medarbejdere.

Et udbrud på Danish Crowns slagteri i Ringsted medførte tidligere under coronakrisen en kraftig stigning i antal smittede i byen. Nu er der nye smittede på Horsens-slagteriet. (Arkivfoto) Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Peter Sørensen kalder tallene for meget bekymrende.

- Vi ved nu, at det stigende smittetal i hovedsagen er relateret til polsk arbejdskraft blandt andet med tilknytning til Danish Crown-slagteriet.

- Her har man igennem et stykke tid intensiveret kontrollen, så alle medarbejdere skal testes, inden de møder på arbejde, og derved har man fundet en del smittede, som ikke har haft symptomer på coronavirus, siger Peter Sørensen i en pressemeddelelse.

Kommunen er i dialog med Styrelsen for Patientsikkerhed for at finde ud af, om der skal tages yderligere foranstaltninger.

Smittestigningen betyder, at Horsens Kommune nu har et incidenstal på 97. Det vil sige, at der er 97 smittede med corona per 100.000 indbyggere.

Myndighedernes bekymringsgrænse går ved 20 smittede per 100.000 indbyggere.

De smittede medarbejdere er blevet fundet hurtigt, fordi Danish Crown har sat gang i en ny teststrategi, hvor man bruger hurtigtest til at finde smittede medarbejdere.

Danish Crown har tidligere oplevet et stort udbrud af coronasmitte på deres slagteri i Ringsted.

Flere end 150 medarbejdere på slagteriet har været testet positive, siden det første smittetilfælde blev konstateret i slutningen af juli.

Udbruddet var en overgang med til at placere Ringsted som en af de byer i Danmark med flest smittede i forhold til indbyggere.