44 grader og skovbrande hærger Grækenland

En hedebølge i Grækenland ventes at fortsætte resten af ugen, og mandag vil temperaturen nå op omkring 44 grader.

En skovbrand er ude af kontrol på den populære ferieø Rhodos, og på den anden siden af Ægæerhavet - i Tyrkiet - er der meldinger om skovbrande, der har kostet flere mennesker livet.

Ifølge brandvæsenet på Rhodos er der stærk vind på øen.

Indtil nu er øens hoteller ikke påvirket af ilden og den kraftige røg fra skovbrandene. Men i tre landsbyer på den vestlige del af Rhodos har beboerne fået ordre til at lade sig evakuere.

Der har de seneste dage været meldinger om adskillige skovbrande andre steder i Grækenland.

Søndag aften var der adskillige strømafbrydelser over store dele af øen.

Fra morgenstunden mandag har fly og helikoptere med vandtanke været i fuld gang med at bekæmpe skovbrandene, rapporterer tv-stationen ERT.

Energiministeriet i Athen opfordrer landets borgere til ikke at sætte deres aircondition til at køle mere end 26 grader. Køling er en stor belastning for elnettet.

På den anden side af havet i Tyrkiet er otte mennesker omkommet under flere end 100 naturbrande langs landets sydkyst ifølge AFP.

Brandvæsnet har været i gang i fem dage med at prøve at slukke brandene.

Yderligere to personer døde søndag ved byen Manavgat, og 10 personer måtte indlægges til behandling på et lokalt hospital.

I løbet af weekenden er der opstået ild mere end 800 steder i naturen i Italien. Det oplyser italiensk brandvæsen. Naturbrandene har primært ramt den sydlige del af landet.

I Spanien opstod der lørdag eftermiddag brand nær San Juan-reservoiret - et naturområde 70 kilometer øst for hovedstaden Madrid.

Der er ingen meldinger om omkomne i hverken Grækenland, Italien eller Spanien.