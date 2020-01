44 patienter smittet under operationer: Kirurg flyttet

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. SMS-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

Tak for dit indsendte materiale Mvh. Redaktionen Det opstod en fejl - prøv igen Husk at udfylde alle felter og at vedhæftet materiale ikke må fylde mere end 5 mb. Hvis problemet bliver ved, kan du indsende tip på sms til 1224 (alm. sms takst), eller via email til 1224@eb.dk. Indsend mere materiale

44 patienter med kunstigt hofteled har fået en infektion under deres hofteoperationer på Odense Universitetshospital (OUH). De kan muligvis være blevet smittet af en læge.

Det skriver Odense Universitetshospital i en pressemeddelelse.

Hofteoperationerne blev foretaget på Ortopædkirurgisk Afdeling O, og det har medført en genindlæggelse og i en række tilfælde yderligere operationer.

Odense Universitetshospital er nu ved at undersøge sagen nærmere. Det øgede antal infektioner kan nemlig potentielt føre tilbage til operationer, som er blevet foretaget af en kirurg med en kronisk hudlidelse.

Her har OUH gennemgået 778 journaler, hvor den pågældende kirurg har været involveret i operationen i perioden fra januar 2016 til juli 2019.

Fem patienter er døde, men man kan endnu ikke sige, hvorvidt de er døde som følge af infektionen, fordi der var tale om patienter med komplekse sygdomsforløb, oplyser Odense Universitetshospital.

- Vi kan ikke endegyldigt sige, at lægens hudlidelse er skyld i infektionerne, men der er en risiko, og den risiko kan vi ikke sidde overhørig. Derfor har vi taget beslutningen om at flytte kirurgen til andre opgaver, siger ledende overlæge på afdeling O Lonnie Froberg i pressemeddelelsen.

En følsom operation

Ekstra Bladet har været i kontakt med Odense Universitetshopital, der beskriver operationen som en risikabel operation.

- Det er så følsom en operation, at det kan ske, at man kan være uheldig og overføre en infeksion. Kirurgen har været meget grundig og var meget dækket ind, da han foretog operationen. Jeg tror ikke, man kan finde nogen anden operation, hvor der er en højere hygiejne omkring, siger pressemedarbejder hos Odense Universitetshospital Helle Fjord til Ekstra Bladet.

Odense Universitetshospital oplyser desuden, at de siden foråret 2019 har arbejdet med daglig kontrol og opfølgning af genindlæggelser. Dette har de gjort for at minimere risikoen for infektioner yderliere.

De 44 ramte patienter, der har haft en infektion, som kan have haft betydning for deres sygdomsforløb, har modtaget et brev. Her har de fået en grundig vejledning i, hvordan de kan klage og samtidig søge erstatning.