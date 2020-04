44.000 danskere arbejdsløse pga. corona

Torsdag har 7787 borgere meldt sig ledige. Det betyder, at 44.000 borgere er blevet arbejdsløse under coronakrisen.

Det har beskæftigelsesminister, Peter Hummelgaard (S), netop meddelt til dagens coronapressemøde.

- Der er ingen tvivl om, at den her delvise nedlukning af Danmark, og den måde verden omkring os er gået i stå på, naturligvis har konsekvenser for vores økonomi overordnet set og for vores arbejdsmarked, sagde ministeren.

- Arbejdsløshed er et kollektivt problem, det er et samfundsproblem og måske lige nu mest af alt, lød det videre.

Udover ham deltager direktør for Sundhedsstyrelsen, Søren Brostrøm, Udenrigsministeriets direktør for organisation og borgerservice, Erik Brøgger og Rigspolitiets kommunikationsdirektør, Anders Frandsen.