442 testet positive i lyntest

Lørdag blev der foretaget 18.422 lyntest, og heraf var 442 positive.

Det viser tal fra fire private udbydere, der udfører de hurtige test på vegne af staten. Der er tale om Falck, SOS, Carelink og Copenhagen Medical.

Dermed blev der lørdag foretaget næsten dobbelt så mange lyntest, som det var tilfældet fredag, der var nytårsdag. Her blev der blot foretaget 9418 lyntest. Men der er altså fortsat langt op til de 100.000 daglige test, der er kapacitet til.

Fordelt på de fire udbydere var det igen Falck, der lørdag foretog de fleste lyntest. Ud af de i alt 18.422 lyntest stod Falck for 12.686 af dem.

Som det har været tilfældet for de andre udbydere, så har Falck de seneste to dage oplevet at skulle foretage en del færre test, end det var tilfældet op til nytår.

Ifølge Jørgen Mieritz, ambulancedirektør hos Falck, er det svært at svare på, hvorfor færre har villet lade sig teste.

- Men jeg tænker, at det er et udtryk for, at folk har holdt weekend oven på nytåret, og at vi så får travlt i dag men også i morgen, efterhånden som folk skal til at på arbejde igen, siger Jørgen Mieritz.

Beregner man andelen af positive prøver i forhold til de 18.422 lyntest, giver det en positivprocent på 2,40. Det er lavere end fredag, men ellers det højeste siden mandag.

Positivprocenten kan være en indikator på, hvor udbredt smitten er i samfundet.

I juleperioden og op til nytår har testaktiviteten været meget varierende, og derfor er det svært at sammenligne tallene for perioden.

Lyntest er ikke helt så pålidelige som de pcr-test, der bliver brugt i de offentlige testcentre.

Der skal en større mængde virus til, før en lyntest viser positiv. Derfor kan man godt være smittet med coronavirus, selv om en lyntest giver et negativt svar.

De danske sundhedsmyndighederne fraråder, at lyntest benyttes, hvis man har symptomer.

Sikkerheden er ifølge en ekspertgruppe hos Statens Serum Institut (SSI) 70-80 procent for, at man ikke er smittet, hvis testresultatet er negativt, mens man kan stole på resultatet, hvis det viser, at man er smittet med coronavirus.

Til sammenligning vurderes en pcr-test at have en sikkerhed på 98 procent.