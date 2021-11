4426 nye coronatilfælde

Det seneste døgn er 4426 personer i Danmark testet positive for corona.

Det er det næsthøjeste under hele coronaepidemien, viser tallene fra Statens Serum Institut (SSI).

Indtil videre er det stadig 18. december sidste år, som er den dato, hvor der i løbet af et døgn er registreret flest smittetilfælde. Her var smitteantallet 4508.

- Det er en fortsættelse af det, vi har set den seneste uges tid. Det er også et smittetal, der er meget drevet af de 6-11-årige, siger Åse Bengård Andersen, der er ledende overlæge på Afdeling for Infektionsmedicin på Rigshospitalet.

De 4426 smittetilfælde, der er registreret hen over det seneste døgn, er fundet i 181.841 PCR-prøver. Det er de prøver, hvor man podes i svælget.

Det vil sige, at 2,43 procent af prøverne har været positive for corona.

Ud over PCR-prøverne er der også foretaget 148.994 lyntest de seneste døgn. Det er de test, hvor man podes i næsen.

På grund af usikkerhed om resultaterne fremgår det ikke af SSI's tal, hvor mange af lyntestene der har vist et positivt resultat for corona.

På landets sygehuse er der onsdag indlagt 435 patienter med corona. Det er ni færre end tirsdag.

Ud af de 435 patienter er 49 indlagt på intensiv. Og af dem får 22 hjælp af en respirator.

Åse Bengård Andersen fortæller, at man begynder at kunne mærke presset fra de indlagte med coronavirus på de danske hospitaler.

- Det er begyndt at have konsekvenser. Selv om det ikke er så højt som under sidste bølge, så må man sige, at det alligevel er noget, der koster på vores ressourcer i sundhedssystemet.

Det samlede antal indlagte er lige nu på niveau med det, der sås i februar. Der er stadig et stykke op til toppen 4. januar, hvor 964 var indlagt med corona.

Yderligere ni personer er registreret døde med corona. Dermed er det samlede antal døde under epidemien nu oppe på 2829.

Sundhedsministeriet har indkaldt til pressemøde om coronasituationen onsdag klokken 16.

Ifølge TV 2 har Epidemikommissionen blandt andet anbefalet, at der indføres krav om mundbind i kollektiv transport.

Åse Bengård Andersen siger, at hun ikke kan vurdere, hvilke tiltag der er bedst.

- Men jeg synes da nok, at man må sige, at der skal gøres et eller andet, siger hun.