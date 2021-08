45-årig mand dømt for grov hvidvask

Torsdag er en 45-årig mand fra Silkeborg dømt for hvidvask og bedrageri af særlig grov beskaffenhed ved retten i Viborg.

Det skriver Midt- og Vestjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Ad to omgange har manden både i 2018 og 2019 sammenlagt hævet og videreført mere end 6.600.000 kroner. Foruden hvidvaskning blev den 45-årige mand også dømt for bedrageri af særlig grov beskaffenhed.

Han modtog penge fra folk med henblik på investering, men i stedet beholdte han selv pengene og brugte dem på private ting. Det løb op i bedrageri for mere end 260.000 kroner.

For dette skal manden nu to år i fængsel, hvoraf de seks måneder er ubetinget. Derudover fik han frakendt retten til at deltage i ledelsen af en erhvervsvirksomhed uden at hæfte personligt og ubegrænset for virksomhedens forpligtelser.

Han har siddet varetægtsfængslet siden 20 april i år.

Specialanklager ved anklagemyndigheden ved Midt- og Vestjyllands Politi Bolette Nørbjerg over nu, hvorvidt dommen skal ankes.

- Der er tale om en sag om omfattende hvidvask og bedrageri, som politiet har efterforsket gennem længere tid. Den sigtede tilstod alle sagens forhold. Jeg tager dommerens afgørelse om strafniveauet til efterretning og vil i den kommende tid overveje, om sagen skal sendes til Statsadvokaten med en indstilling om anke, udtaler hun i forbindelse med pressemeddelelsen.