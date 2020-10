45 coronatests forsvundet

45 personer fra Terslev på Sjælland har ikke og får ikke svar på deres coronatests.

Det står klart, idet Det Nære Sundhedsvæsen bekræfter, at der er sket en lokal fejl, skriver sn.dk.

- Det er med al sandsynlighed en fejl, vi har begået lokalt - Statens Serum Institut har nemlig ikke modtaget prøverne. Det kan betyde, at vi på en eller anden måde har mistet disse prøver under transporten, og det er vi kede af. Vi er nu ved at undersøge, hvad vi har gjort forkert, så vi fremover minimerer risikoen for at lave samme fejl, siger Hanne Schjøning, der er funktionschef i Det Nære Sundhedsvæsen, Region Sjælland.

Region Sjælland har haft en mobil testenhed stående hver dag i sidste uge foran Dagli' Brugsen i Terslev. Siden har flere borgere givet besked om, at de ikke har modtaget svar på deres test. Derfor har regionen nu besluttet, at sætte testenheden tilbage foran butikken i Terslev 23. oktober fra klokken 14 til 16.

Det er sket før, at der har været problemer med at få svar for enkelte borgere, men da antallet af manglende testvar fra Terslev var forholdsvis stort, kontaktede regionen SSI, der kunne oplyse, at de ikke havde modtaget prøverne.