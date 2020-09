45 ud af 68 gæster smittet ved fødselsdagsfest

En fødselsdagsfest i Roskilde endte med, at 45 ud af 68 blev smittet med corona

Et overstået brystkræftforløb og to gange 40 års fødselsdagsfest skulle fejres 29. august.

Det skriver Politiken

Og det blev det da også med 68 deltagende.

Tirsdagen efter kom der dog en sms fra en gæst, der havde fået konstateret corona.

Han var, uden at vide, smittet med corona før festen.

Sidenhen fik 45 ud af 68 konstateret corona, hvilket chokerede parret.

'Vi tænkte, det kommer jo nok ikke til at ske for os. Det jo lige så usandsynligt som at vinde den store gevinst i Lotto,' siger Kasper Boel Thomsen , der holdt festen sammen med sin kone Armita Afshafari, til Politiken.

Forholdsregler blev taget

Tandlægeparret, der afholdte festen, havde ellers gjort sig umage med at følge retningslinjerne.

Gæsterne sad mellem seks og otte ved hvert bord, der var ingen buffet og kun tjenerne stod for at hælde op i glas og servere tallerkner.

De havde også lavet to skål med grønne og røde armbånd. Tog man et rødt på, skulle folk tage ekstra hensyn til en. Og tog man et grønt armbånd på, var man på kys og kram.

Nævnt i pressemøde

Festen blev i fredags brugt som skræmmeeksempel til pressemødet af Søren Brostrøm, der opfordrer folk til at rykke de større fester, hvis det er muligt.

Her lørdag er der 589 nye smittede, hvilket er rekord i Danmark.

Til pressemødet i fredag blev restriktionerne i hovedstadsområdet udvidet til hele landet.

Barer og restauranter skal nu lukke klokken 22, og det anbefales, at privatfester også lukker på samme tidspunkt.