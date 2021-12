45.000 smittede? De har før ramt helt forbi

45.000 smittede og 250 nyindlæggelser per dag, når vi når juleaftensdag. Det var skrækscenariet i den rapport, som SSI lagde frem fredag og byggede på matematiske modelberegninger fra styrelsens ekspertgruppe.

Men de har før sparket forbi mål, når det gælder skrækscenarier. To gange endda.

Senest i februar 2021 regnede SSI på, hvordan smittetallet, antallet af nyindlæggelser og antallet indlagte ville udvikle sig, hvis vi genåbnede Danmark.

Fikspunktet var 15. april, og her gjorde Ekstra Bladet status. Det hele blev regnet på i forbindelse med en lille genåbning.

Helt konkret åbnede butikker over 5000 kvadratmeter, forsamlingsforbuddet blev hævet fra fem til 25 personer, for så vidt angår udendørs idræts- og foreningsaktiviteter i organiseret regi, og udendørs kulturinstitutioner åbnede med krav om, at besøgende skulle fremvise dokumentation for en negativ test.

Derudover kunne alle afgangselever i grundskoler samt på ungdomsuddannelser og voksenuddannelser komme tilbage med 50 procents fremmøde i Nord- og Vestjylland, mens Bornholm åbnede for grundskoler og liberale erhverv.

Lige den cocktail blev der ikke konkret regnet på af ekspertgruppen, men vi tog udgangspunkt i genåbningen af butikker over 5000 kvadratmeter. Og kun det scenarie.

3950 fra skræk-scenariet

Et gennemsnit af eksperternes beregninger viste, at der alene med butikkernes genåbning ville være 1295 smittede om dagen, 72 nye daglige indlæggelser og 333 indlagte.

De reelle tal 15. april var 198 smittede, 362 indlagte og 30 nyindlæggelser, og hvis vi derimod tager udgangspunkt i det værst tænkelige scenarie fra dengang, så var vi 3950 smittede, 200 nye daglige indlæggelser og 450 indlagte fra skræk-scenarieret.

Du kan dykke mere ned i tallene fra februar og april her.

Også i foråret 2020 skød den matematiske model helt forbi.

Her blev det estimeret, at vi i en periode fra primo maj til midten af maj ville have 264 på intensiv og 649 øvrige indlagte, hvis vi fortsatte med social afstand. Uden social afstand ville 767 være på intensiv, mens 1893 øvrige ville have brug for hospitalsbehandling. Disse tal var en median af de forskellige scenarier forbundet med stor usikkerhed.

Men sådan gik det ikke. Langtfra.

Sundhedsstyrelsens status fra 13. maj til 20. maj 2020 viser, at der dengang var 164 indlagte i alt på de danske sygehuse. Heraf var 37 af dem på intensiv.

Omikron ændrer alt

Fredag fik vi nye beregninger, men det skal dog understreges, at situationen ikke kan sammenlignes en til en. De forskellige mutationer er en ny afgørende spiller, og netop mutationer er en gamechanger.

Det kan blandt andet ses på den seneste beregning for SSI. I slutningen af oktober var spådommen, at vi ville få op mod 4500 daglige coronatilfælde i december. Det tal endte med at være langt højere, og her var omikron den altoverskyggende årsag til den store smitteeksplosion.

Eksperterne bag modellen er udvalgt til at udvikle matematiske modeller til at belyse udviklingen i smittespredningen i Danmark.

Beregningerne er netop estimater, og de er derfor behæftet med en vis usikkerhed. Usikkerheden ligger eksempelvis i, at man ikke ved, om befolkningen vil ændre adfærd, hvis smitten stiger yderligere, skriver ekspertgruppen.

