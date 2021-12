4559 smittede med covid-19 - 15 døde

... så vi kan gemme denne artikel for dig.

Der er det seneste døgn konstateret 4559 nye coronatilfælde, skriver Statens Serum Institut (SSI) fredag i sin daglige opgørelse over coronasmittens udbredelse i Danmark.

Dermed er endnu en milepæl nået i den igangværende pandemi. Med dagens tal har det samlede antal smittede i Danmark således passeret en halv million. Helt præcist drejer det sig om 502.760.

De seneste seks dage har over 4000 personer om dagen fået besked om at de er smittet med coronavirus.

Ifølge Christian Wamberg, som er overlæge på Bispebjerg Hospital i København, vil det høje antal smittede fortsætte ind i decembermåned.

- De mange julearrangementer i december betyder, at flere borgere vil ses med personer, de ellers ikke ses med, og det plejer at betyde stigende smittetal, siger han.

Antallet af indlagte stiger med 22 til 449 i forhold til torsdag.

57 personer er indlagt på intensivafdeling, hvilket er status quo i forhold til dagen før. 32 af dem er samtidig i respirator, hvilket er et fald på tre personer.

Siden den 21. november har antallet af indlagte været nogenlunde stabilt på over 400 om dagen, men hvis smittetallet stiger meget mere, frygter Christian Wamberg, at der vil komme mange flere indlagte.

- Det bliver meget spændende at se om antallet af indlagte stiger, for hvis mange flere skal indlægges på intensiv, bliver vi lagt ned på min afdeling.

- Det er dog ikke i hele landet, at hospitalerne vil blive lagt ned, da smitten er skævt fordelt i landet, men i Region Hovedstaden kan det blive et problem, at smitten stiger, siger han.

I løbet af de seneste døgn er yderligere 15 personer døde med corona.

Ikke siden 9. februar i år har man registreret et tilsvarende højt antal døde på en enkelt dag.

Det er ikke nødvendigvis corona, der har været årsagen til dødsfaldene.

Men de døde har alle det til fælles, at døden er indtruffet, inden for 30 dage efter at de har fået konstateret covid-19-smitte med en positiv PCR-test.

Der er foretaget 196.932 PCR-test det seneste døgn, og det svarer til en positivprocent på 2,32. Det er en smule under torsdagens niveau.