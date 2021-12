460.000 vaccine-beskeder sendt ud

I lyset af høje smittetal og den nye Omikron-variant forsøger myndighederne i disse dage at sætte endnu mere fart på test- og vaccinationsindsatsen.

Således er der fredag blevet sendt 460.000 invitationer til revaccination afsted til borgeres eBokse rundt omkring i Danmark.

Det oplyser Sundheds- og Ældreministeriet på Twitter.

Fredagens mange invitationer er et resultat af, at personer, der stod til at blive inviteret i den kommende eller næste uge, har fået fremrykket deres invitationer.

Det fremgår ikke af meddelelsen, hvilke grupper de 460.000 inviterede dækker over.

Mette Frederiksen opfordrede til revaccination og tredje stik på et pressemøde 1. december.

Sundhedsstyrelsen oplyste tidligere fredag, at potentielt op mod tre millioner borgere vil være inviteret til revaccination inden jul.

Målet er, at vaccinerede mellem 40 og 65 år inden længe kan forvente at få en invitation til det tredje stik, lød det. Det fortalte Helene Probst, som er vicedirektør i Sundhedsstyrelsen.

- I lyset af det, vi står i nu, så har vi haft en drøftelse med vores faglige ekspertgruppe om at fremrykke revaccination for de grupper, der har en øget risiko for at få et alvorligt forløb, sagde Helene Probst.

Og man behøver ikke sidde og vente på en invitation derhjemme, så længe der er gået nok tiden siden andet stik.

Sådan lyder det fredag aften fra Sundheds- og Ældreministeriet i en pressemeddelelse.

Ministerieret opfordrer 'kraftigt alle, der er vaccineret for 5,5 måneder eller længere tid siden, til at blive revaccineret hurtigst muligt'.

- Der er ledig kapacitet i vores vaccinationscentre, så det er bare med at få tredje stik hurtigst muligt, siger sundhedsminister Magnus Heunicke (S) i en pressemeddelelse.

Derudover bliver der også skruet op for testindsatsen i den kommende uge.

På landsplan vil der nu kunne foretages 490.000 test om dagen. Den seneste uges gennemsnit var 330.000 test om dagen. Det oplyser Styrelsen for Forsyningssikkerhed.

Opskaleringen er fordelt sådan, at PCR-kapaciteten øges fra 170.000 til 190.000 test om dagen. Antallet af hurtigtest øges fra 200.000 til 300.000 test om dagen.