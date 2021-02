468 personer registreret smittet med coronavirus

Der er fundet 468 nye smittetilfælde i Danmark det seneste døgn. Det viser tal fra Statens Serum Institut (SSI).

Det er 14. dag i træk, at der er under 500 smittetilfælde i de offentlige testcentre og sundhedsvæsenet, som tallene dækker over.

Positivprocent er på 0,37 procent, hvilket er nogenlunde på niveau med tallet i hele februar.

Der er desuden fundet 99 smittetilfælde i lyntest hos de private udbydere.

Det vides ikke, hvor stort et overlap der er mellem personer, som både bliver testet positive i lyntest og PCR-test hos det offentlige, og derfor kan man ikke lægge tallene sammen.

Der er i øjeblikket især fokus på udviklingen med den mere smitsomme britiske variant, som er årsagen til den omfattende nedlukning af landet.

SSI vurderede i starten af januar, at varianten ville blive den dominerende i midten af februar.

Ifølge torsdagens opgørelse fra SSI udgjorde den britiske variant 47,4 procent af de analyserede positive prøver i uge 6.

Dermed er den meget tæt på at være dominerende. Der er et vist efterslæb for tallene, da det tager op mod en uge at analysere coronaprøver for, hvilken variant de stammer fra. Flere eksperter har vurderet, at varianten på nuværende tidspunkt er dominerende.

Derudover viser torsdagens opgørelse, at antallet af indlagte faldet med 11 til 269. Det er det laveste antal siden starten af december.

Der er registreret tre nye dødsfald med coronavirus. Det er det laveste antal på én dag siden starten af december, men der er det forbehold, at der nogle gange kan være forsinkelser i rapporteringen af dødsfald.