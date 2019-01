47 migranter får lov til at komme i land i Italien

47 migranter på et redningsskib ud for Italien har onsdag fået melding om, at skibet kan gå i land. Det oplyser Italiens premierminister, Giuseppe Conte, til fremmødte journalister i Milano.

Conte har tidligere sagt, at fem EU-lande har accepteret at fordele migranterne mellem sig. Onsdag siger han, at et sjette har sluttet sig til aftalen. Med Italien er der dermed syv lande.

- Om et par timer vil de begynde at gå i land, siger Conte ved middagstid onsdag, Reuters.

Personerne vil blive fordelt til Italien, Tyskland, Frankrig, Portugal, Malta, Luxembourg og Rumænien.

Som udgangspunkt har den italienske regering lukket sine havne for nødhjælpsorganisationers skibe som Sea-Watch 3.

Og det er lige præcis sådan et, de 47 migranter befinder sig på. Skibet bemandes af en tysk nødhjælpsorganisation. Det har samlet de 47 personer op på Middelhavet.

Talspersoner fra Sea-Watch oplyser til nyhedsbureauet dpa, at de endnu ikke blevet orienteret om, at skibet kan sejle i land omkring klokken 17.45.

Skibet med migranterne har kredset rundt uden for Siracusa, og migranterne om bord har været der siden 19. januar.

Migranternes skæbne har været fanget i en diskussion mellem Italiens indenrigsminister, højrefløjspolitikeren Matteo Salvini, og den tyske ngo.

Salvini har forsøgt at lukke grænserne til Italien, og han arbejder for, at resten af Europa skal hjælpe med at tage imod migranter.

Fredag i sidste uge indleverede Sea Watch en hastesag ved Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol mod Italien, fordi landet ikke ville give skibet lov til at lægge til.

Blandt de 47 migranter, der er om bord, vurderes 15 personer af være mindreårige.

Tirsdag opfordrede retten Italien til at foretage de nødvendige tiltag hurtigst muligt i forhold til at give medicinsk hjælp, vand og mad til skibet.