479 nye coronasmittede - antal indlagte stiger med ni

Der er konstateret 479 nye tilfælde af coronavirus det seneste døgn.

Det viser de daglige tal fra Statens Serum Institut (SSI).

De nye tilfælde er fundet i 133.507 PCR-prøver. Det giver en positivprocent på 0,36.

Positivprocenten har de forrige to dage ligget lige under 0,50 procent.

Antal indlagte på landets hospitaler stiger med ni fra 211 til 220 patienter, hvilket er det højeste antal i april indtil videre.

40 patienter er på intensivafdeling, hvor 28 af dem får hjælp af en respirator.

Yderligere én person er død med coronavirus. I alt er 2430 personer døde med virusset.

Torben Mogensen er speciallæge i anæstesi og formand for Lungeforeningen.

Han hæfter sig ved, at der ikke er de store udsving at spore i smittetallene, selv om samfundet gradvist er ved at genåbne.

- Smitteniveauet er relativt stabilt. Det er ikke i vækst, og det sker tilsyneladende heller ikke et fald, siger han.

Det overrasker ham, at smitten ikke er steget mere, i lyset af den gradvise genåbning af samfundet.

- Det overrasker mig faktisk. Vi har ikke set den stigning, jeg ville have forventet. Det er positivt.

Antallet af indlagte er ifølge Torben Mogensen også forholdsvis stabilt.

Han mener, at det er den fortsatte udrulning af vaccinerne, man kan takke for det.

- Vi har fået vaccineret de personer, der er i størst risiko for indlæggelse.

- Det ser vi, ved at der er meget få døde, og antallet af indlagte holder sig i niveauet 200 til 220.

Syv procent af befolkningen er nu færdigvaccineret med to stik mod coronavirus, viser de daglige vaccinationstal fra SSI. Det svarer til lidt over 400.000 personer.

Siden søndag er 1903 flere blevet færdigvaccineret.

13,3 procent har påbegyndt vaccination i Danmark med mindst ét stik.

Påskehøjtiden er ved at være forbi, og tirsdag genåbner samfundet yderligere. Eksempelvis vender eleverne i 5. til 8. klasse tilbage hver anden uge, og de liberale erhverv som frisører og massørerne genåbner.

Det vil alt andet lige fører til mere smitte, forudser Torben Mogensen.

- Der foregår et kapløb mellem smitten og vaccinerne.

- Jeg tror, vi formentlig vil se en lille stigning i smitteniveauet. Men jeg tror ikke på en tredje bølge, fordi har så godt fat med udrulningen af vaccinerne, siger han.

Det seneste døgn er der også registreret 87.605 lyntest. Det fremgår ikke, hvor mange af disse prøver, der har påvist covid-19.

Anbefalingen er, at man får en eventuel positiv lyntest bekræftet ved en PCR-test, da PCR-testen regnes for mere sikker.