48 smittet med corona på et af verdens største krydstogtskibe

Mindst 48 personer, som har rejst med et af verdens største krydstogtskibe, er blevet testet positiv for smitte med coronavirus.

Det oplyser krydstogtrederiet Royal Caribbean, der ejer skibet, skriver CNN.

Lidt over 6000 passagerer befandt sig på skibet med det melodiske navn 'The Symphony of the Seas', som var i færd med en ugelang rejse rundt i Det Caribiske Hav, da en gæst blev testet positiv.

Snart efter blev flere registreret smittet i forbindelse med smitteopsporingen, der blev igangsat på skibet, og alle passagerer gik i karantæne.

Skibet har nu kastet anker i Miami. Ifølge Royal Caribbean har alle de smittede enten haft ingen eller kun milde symptomer.

'The Symphony of the Seas' var tidligere verdens største krydstogtskib, men blev for nylig overhalet af et andet skib ejet af samme rederi, nemlig 'Wonder of the Seas'.