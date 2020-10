482 nye tilfælde af coronasmitte - ni færre er indlagt

Siden torsdag er der opdaget 482 nye tilfælde med coronasmitte i Danmark.

Det oplyser Statens Serum Institut (SSI) fredag i sin daglige opdatering.

Det er anden dag i træk, hvor antallet af nye smittetilfælde er over 400. Torsdag kunne SSI oplyse, at der var registreret 446 nye tilfælde hen over det forgangne døgn.

I både fredagens og torsdagens opdateringer er der kommet svar på over 50.000 prøver. Det er flere prøver end de forudgående dage, hvor antallet lå under 50.000 om dagen.

Fredag er antallet af indlagte coronapatienter opgjort til 106. Det er ni færre end torsdag.

Der er ingen meldinger om døde coronapatienter siden torsdag.