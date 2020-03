4825 er døde i Italien: Derfor gik det så galt

Coronavirus spreder sig som en steppebrand i Italien.

Antallet af personer, der er eller har været konstateret smittet med virussen, er i skrivende stund over 53.500.

Og virussens greb om Italiens er dødbringende.

Torsdag overhalede Italien Kina som det land, der har flest coronavirus-relaterede dødsfald. Fredag er 4032 personer således døde med coronavirus, efter at landet registrerede hele 627 dødsfald på et enkelt døgn og 793 lørdag.

793 er det højeste antal døde, noget land har registreret på den tid.

Hvorfor er det gået så galt? Ekstra Bladet spørger Italien-ekspert og lektor på Københavns Universitet Gert Sørensen.





Sygehusvæsenet kæmper i Italien, hvor antallet af smittede stiger med omkring 3500 tilfælde hver dag. Foto: Flavio Lo Scalzo/Ritzau Scanpix

Mange ting spiller ind

- Vi står endnu midt i kriseforløbet i Italien og andre steder, og det er derfor for tidligt præcist at sige, hvorfor det har antaget den her særligt dramatiske og tragiske drejning, siger Italien-ekspert Gert Sørensen til Ekstra Bladet.

- Vi ved endnu ikke, om omfanget af virussen kommer til at nå de samme højder uden for Italien. Når det hele er overstået - forhåbentligt inden for en overskuelig fremtid - vil der komme en lang periode med efter-evalueringer. Også for at kunne sætte ind de rigtige steder og undgå, at en lignende situation opstår igen, siger han.

- En epidemi er jo ikke bare et lægefagligt anliggende, men også et spørgsmål om social organisering.

Italien-eksperten vil dog gerne komme med nogle kvalificerede gæt på en række faktorer, man kan pege på, når man skal forklare, hvorfor situationen er eskaleret i Italien.

1. Virussen blev opdaget sent

- Først og fremmest når virussen at cirkulere i omkring en måned, før det første alvorlige udbrud melder sig, fortæller Gert Sørensen.

- Derfor opdager man relativt sent, at der er noget galt, og virussen har haft mulighed for at brede sig, inden man gør de første anslag for at inddæmme den.

2. Mange ældre

- Nu ved vi jo, at det er de ældre, som er mest udsatte, og at det i høj grad er ældre, der havner på hospitalet. Flest af dem, der dør, er også ældre. Her kan man pege på, at Italien har en demografisk sammensætning, som gør, at den ældre del af befolkningen er ret stor.

- Dertil er mange af de ældre ringe stillet med dårlige pensioner, som gør, at en del af dem nærmer sig et liv på fattigdomsgrænsen. I Danmark har vi gode pensionsordninger, men i Italien er folk i højere grad ladt i stikken og er derfor socialt udsatte. Og det er jo typisk udsatte grupper, som står svagest i en sådan situation her, fortæller han.





Det er især ældre, som er i risiko for at få svære coronavirus-symptomer. Foto: Flavio Lo Scalzo/Ritzau Scanpix

3. Nedskæringer og mange om beslutningerne

En tredje faktor er ifølge lektoren Italiens statsopbygning, som består af mange forskellige led, herunder kommune, provins, region og centralmagt.

- Når der er så mange forskellige administrative led, kan der opstå stridigheder om, hvem der står for beredskabet. Det vanskeliggør beslutningsprocesserne, at der er mange om at tage beslutningerne, fortæller Gert Sørensen.

Derudover har offentlige institutioner, herunder det italienske sundhedsvæsen, i årevis været igennem forskellige nedskæringer. Sektoren har ikke udviklet sig, som der ellers er behov for.

- Det gælder sådan set også i Danmark, men i Italien er det særligt alvorligt, fordi man i årtier har kørt med stort underskud på statsbudgetterne. Det har medført, at man fra statens side ikke har haft mulighed for at foretage investeringer i sundhedssektoren.

Ifølge Gert Sørensen hænger underskuddet sammen med de stramme budgetkrav i EU. Budgetkravene har medvirket til, at Italien har haft snævre rammer for, hvad landet har kunnet gøre med hensyn til investeringer i sundhedssektoren.

- Hvis et system i forvejen er udfordret, skal der ikke meget til, at det bliver overbelastet, slår Gert Sørensen fast.





Alene onsdag døde 93 mennesker i Bergamo som følge af coronavirus, og med kun 24 pladser i krematoriet stod de over for en umulig opgave. Derfor måtte 18 militærkøretøjer køre lig ud af hospitalet og til krematorier i nærliggende byer. Privatfoto

4. Fra nord til syd

Da regeringen lukkede ned for Lombardiet, var der ifølge Gert Sørensen en del, som oprindeligt kom fra Syditalien, men som opholdt sig i nord. Mange af dem vendte hjem til Syditalien, hvilket har været med til at sprede smitten fra nord til syd - selvom nord stadig uden tvivl er hårdest ramt.

- Når vi taler om Syditalien, skal man også huske på, at det jo typisk er den fattige del af Italien. De har ikke samme ressourcer, som de har i norden, og de vil have sværere ved at håndtere presset, hvis smitten skulle blive lige så udbredt i syd, som den er i nord, tilføjer lektoren.

5. Naturkatastrofer

Italien har i øvrigt også været igennem mange egentlige naturkatastrofer.

- For eksempel jordskælvet i Messina i 1908, der kostede 125.000 livet. Senere har vi et jordskælv i 1980 i Syditalien, der kostede 3000 livet. Og endnu senere et jordskælv i 2009 i l'Aquila, fortæller Gert Sørensen.

Så landet er altså også udsat for geologiske katastrofer, som har tæret på økonomien.

Italien har i dagevis været underlagt et nationalt udgangsforbud. Man skal derfor bruge en passerseddel, hvis man for eksempel vil ned at handle. Foto: Crispian Balmer/Ritzau Scanpix

