49-årige Michael blev kærester med 17-årig: Måtte sige sit job op

Sarah Schöpp var 17 år gammel, da hun mødte den dengang 46-årige skuespiller og model Michael Hoch fra Duisburg i 2016.

Hun stod og serverede drinks på et teater, hvor han var i gang med at forberede sig på et stykke.

Sarah Schöpp og Michael Hoch mødte meget modstand i begyndelsen af deres forhold. Foto: MDWfeatures / Michael Hoch

Den dag blev de hele tiden ved med at støde på hinanden, og da han så hende stå og servere drinks ved baren, blev han med sine egne ord draget mod hendes smil og hendes generte personlighed.

Michael Hoch var helt solgt, da han så Sarah Schöpps smil og generte personlighed. Foto: MDWfeatures / Michael Hoch

Den nu 20-årige Sarah Schöpp og Michael Hoch, 49, fortæller nu i et interview med MediaDrumWorld om deres forhold, som de har haft til hinanden de sidste tre år, siden de mødte hinanden på teatret. De vil gerne åbne op omkring de fordomme og udfordringer, de har mødt på grund af deres aldersforskel på 29 år.

Ville bare være venner

Efter det første møde fandt Michael Hoch den 17-årige Sarah Schöpp på Facebook og sendte hende en besked. Hun så beskeden, men var i første omgang tøvende omkring hans tilnærmelser, fordi der var en så stor aldersforskel mellem dem. Så hun fortalte ham, at hun hellere bare ville være venner.

Michael og Sarah sammen med to af deres venner. Foto: MDWfeatures / Michael Hoch

Men efter at have kendt hinanden i en måned og talt sammen hver dag på teateret, hvor de begge arbejdede, besluttede de sig alligevel for at blive kærester.

- I begyndelsen var det allersværeste, at Sarah ser meget yngre ud end hun er og også var meget reserveret i begyndelsen, siger Michael Hoch til MediaDrumWorld.

Han fortæller, at Sarahs familie i begyndelsen var ret chokeret over hendes valg af kæreste, men siden er han blevet taget imod som en del af familien.

Pakkede mine ting og kørte hjem

Sarah Schöpp arbejder stadig på det teater, hvor hun mødte sin kæreste for tre år siden. Men for Michael Hochs vedkommende stoppede hans ansættelse, kort efter at han havde fundet sammen med den dengang 17-årige pige. Ifølge ham skete det, fordi hans chef ikke kunne lide idéen om deres forhold.

Michael og Sarah får sig en dessert. Når parret er på café og andre steder i offentligheden, oplever de ofte at folk stirrer på dem. Foto: MDWfeatures / Michael Hoch

- Jeg var midt i de sidste prøver til et nyt stykke. To uger før premieren kaldte instruktøren mig ind på kontoret og afbrød prøverne for at konfrontere mig. Han og hans ven havde stadig et godt forhold til Sarah, og de frygtede, at jeg ikke var god for hende, siger Michael Hoch.

- Foran hele forsamlingen pakkede jeg mine ting uden et ord og kørte hjem uden at sige farvel til mine skuespiller-kolleger.

Udover at være skuespiller er tyske Michael Hoch også model. Foto: MDWfeatures / Michael Hoch

Han fortæller, at det især var hårdt for Sarah, da han havde sagt sit job. Hun havde dårlig samvittighed og vidste ikke, hvordan hun skulle opføre sig over for sine kolleger. Men på trods af det arbejder hun stadig det samme sted den dag i dag.

Folk stirrer på os

I dag fokuserer Sarah Schöpp og Michael Hoch på at leve i nuet. Og så overvejer de at få en fælles hund.

Selv efter tre år som kærester har de stadig ind i mellem nogle ubehagelige oplevelser på grund af den store aldersforskel.

Foto: MDWfeatures / Michael Hoch

- Når vi er ude, for eksempel når vi sidder på en café, stirrer folk ofte på os. Vi er også blevet overfaldet engang, fordi der var en mand, der ikke kunne lide, at jeg gik hånd i hånd med en yngre kvinde, siger Michael Hoch, og fortæller videre om den skræmmende episode:

- Han holdt fast i Sarahs arm og bad om at se hendes ID. Heldigvis kunne vi håndtere situationen, men det var meget skræmmende.

I dag har parret lært at ignorere det had, de nogle gange oplever i offentligheden. Desuden hænger de en del ud sammen med andre par, der er i samme situation som dem.

- Kærlighed kender ingen grænser, uanset om man er ung eller gammel, hvordan man ser ud, hvor man kommer fra, eller hvilken livsstil man har. Lyt til dit hjerte. Det, der betyder noget, er, hvad hjertet siger, og at begge parter er glade, siger Michael Hoch til MediaDrumWorld.