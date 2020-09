49 personer har fået konstateret coronavirus ved en fejl

49 danskere har modtaget et positivt svar på deres coronatest ved en fejl

Inden for de seneste par dage har 49 danskere fejlagtigt fået at vide, at de har coronavirus, skriver TV2.

Styrelsen for Patientsikkerhed er i gang med at kontakte de personer, der er tale om.

Det er en teknisk fejl, der er skyld i de forkerte prøvesvar, oplyser TestCenter Danmark.

En af de 49 personer var inkluderet i statistikken for antallet af smittede det seneste døgn. Det betyder, at antallet af nye smittede tirsdag er 333 og ikke 334, som det blev meldt ud.

Fejlen i prøvesvarene er årsagen til, at SSI ikke har offentliggjort tal for antallet af smittede onsdag.