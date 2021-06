49 tyske betjente afsløret i højreekstremistiske chatfora

I alt 49 politibetjente i aktiv tjeneste - mange flere end først antaget - har været del af højreekstremistiske chatgrupper i den tyske by Frankfurt.

Grupperne blev for nylig offentligt kendt, hvilket førte til opløsningen af en af politiets SEK-specialenheder.

Det oplyser tyske myndigheder.

De fleste af de 49 betjente tilhørte den nu opløste SEK-enhed. Andre var eksempelvis efterforskere eller arbejdede for anklagemyndigheden. Alle var del af chatgrupperne, fortæller indenrigsminister i den tyske delstat Hessen Peter Beuth.

Derudover var der syv personer i grupperne, som ikke var politibetjente.

Ifølge delstatsministeren er 24 ud af de i alt 56 medlemmer af chatgrupperne indtil videre ikke under efterforskning eller berørt af nogen former for disciplinærsager.

Peter Beuth fortæller, at efterforskningen er igangværende. Han peger på nylige ransagninger, hvorfra materiale fortsat er ved at blive analyseret.

De tyske myndigheder opløste i sidste uge en SEK-enhed i Frankfurt.

Det skete i kølvandet på afsløringer af politibetjente, som deltog i højreorienterede chatgrupper, hvor de blandt andet delte indlæg, der indeholdt billeder af nazisymboler.

Ifølge de seneste oplysninger efterforsker statsanklageren 18 aktive betjente i SEK og to tidligere betjente i sagen. Samtidig pågår der disciplinærsager mod flere andre.

Den tyske efterretningstjeneste BfV advarede i en rapport i denne uge om, at antallet af voldelige højreekstremister i Tyskland stadig stiger.

Sidste år steg antallet af højreekstremister med 3,8 procent til i alt 33.300. Omkring 40 procent af disse betegnes som direkte voldelige, villige til at bruge vold eller tilhængere af vold.