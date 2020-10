492 nye smittetilfælde: Et nyt dødsfald

Siden tirsdag er der registreret 492 nye tilfælde med coronasmitte i Danmark.

Det oplyser Statens Serum Institut onsdag i sin daglige opdatering.

De 492 nye smittetilfælde er det højeste antal, der er konstateret i løbet af et døgn siden 2. oktober. Dengang blev der registreret 536 tilfælde på et døgn.

Stigningen i antallet af smittetilfælde skal ses i lyset af, at der er blevet foretaget flere prøver for coronavirus.

- Det er lidt ærgerligt, at vi nu igen ser tal i den størrelsesorden. Vi har ellers ligget lidt lavere gennem nogle dage med en let faldende epidemikurve. Det er muligt, at vi nu er på vej ind i en ny stigning.

Sådan lyder vurderingen fra epidemiolog og afdelingslæge Christian Wejse, Aarhus Universitetshospital.

- Jeg kan ikke lade være med at se det høje antal smittede som udtryk for, at smitteopsporingen ikke fungerer godt nok, siger han.

Siden tirsdag er der kommet svar på lidt over 40.000 prøver. Til sammenligning kom der mellem mandag og tirsdag svar på lidt under 30.000 prøver.

I løbet af det døgn blev der registreret 290 nye tilfælde - det laveste i over en måned.

Onsdag er antallet af indlagte coronapatienter opgjort til 104. Det er én mere end tirsdag, hvor 103 patienter var indlagt med coronavirus. Af de 104 indlagte er der 18 nye indlæggelser.

Nogle af de indlagte patienter er hårdere ramt end andre. Derfor kan de blive placeret på en intensivafdeling eller få hjælp fra en respirator.

Onsdag er der ud af de 104 indlagte 17 indlagt på en intensivafdeling, hvoraf de 11 af dem er tilknyttet til respirator.

På Aarhus Universitetshospital ser man generelt flere yngre coronapatienter sammenlignet med situationen i foråret, da det især var de ældre, som blev indlagt.

- Den gennemsnitlige indlæggelsestid er nu væsentligt kortere. Det tager vi som udtryk for, at vi har flere, der er yngre og i øvrigt ikke fejler en hel masse ud over covid-19, siger Christian Wejse.

Hen over det seneste døgn er der konstateret ét coronarelateret dødsfald. Det bringer det samlede antal dødsfald siden midten af marts op på 675.

Det er ikke sikkert, at coronavirusset er den direkte dødsårsag hos de enkelte personer. Men de har alle haft virusset i kroppen, da de døde.

I alt er mere end 2,6 millioner borgere blevet testet for virusset.