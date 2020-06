497.000 downloads: 80 brugere er registreret positive

Det er en uge siden, at appen 'smitte|stop' blev lanceret af Sundheds- og Ældreministeriet. Siden er appen blevet downloadet 497.000 gange.

Risikoen for at støde ind i en person, der har meldt sig som testet positiv corona på appen for at advare andre brugere, er lille.

I alt har 80 smittede personer benyttet sig af den mulighed på appen, skriver ministeriet i en pressemeddelelse torsdag eftermiddag.

Man skal logge ind med NemID for at registrere, at man er testet positiv, mens man ikke skal logge ind, hvis man blot tilmelder sig appen.

Frem til dags dato har der i Danmark været 12.636 bekræftede smittetilfælde, heraf har 11.460 personer overstået deres infektion. 603 er døde, mens de har været smittet med coronavirus. Det betyder, at der lige nu er 573 personer, der er bekræftet smittet i Danmark.

Dermed er det lige nu ganske få ud af de mange tusind tilmeldte brugere, der kan registrere sig som smittede på appen.

Sundheds- og ældreministeren, Magnus Heunicke, er tilfreds med den foreløbige tilslutning.

- Danskerne har taget godt imod den app, mange har hentet den, og 80 brugere har inden for den første uge brugt appen til at advare personer, som de ikke kender om, at de muligvis har været udsat for smitterisiko, så de kan blive testet. Det er formålet med appen, der allerede den første uge har vist sit værd, lyder det fra ministeren i pressemeddelelsen.

Hvad kan man bruge tallene til?

For at blive klogere på, hvad man kan udlede af tallene fra pressemeddelelsen, ville Ekstra Bladet gerne have interviewet Magnus Heunicke om sagen, men ministeriets presseafdeling meddeler, at han ikke har mulighed for at stille op til interview.

Ekstra Bladet ringede ligeledes til direktør i Sundhedsstyrelsen, Søren Brostrøm. Han afviste at tale med Ekstra Bladet uden forudgående aftale med styrelsens presseafdeling.