50 år gammel sæd skal redde race

Det Grønne Museum ved Auning har været en tur i det frosne arkiv, hvor de har fundet en portion 50 år gammelt tyresæd, som er blevet insemineret i en kvie.

Sæden stammer fra en tyr født i 1961, og den skal redde koen med de korte horns, korthornskoens, tilstedeværelse i Danmark.

Det skriver Det Grønne Museum i en pressemeddelelse.

Undgå indavl

Racen er svundet ind og er nu så forsvindende lille i Danmark, at museet kun har køer tilbage. Og frygten for at bruge sæd fra en slægtning, har fået museet til at dykke dybt i sæd-arkivet.

'På museet har vi kun køer, ikke tyre, og for at undgå indavl valgte vi den gamle tyr', skriver Det Grønne Museum og fortsætter:

'Nu krydser vi så fingre for, at det lykkes, da der i hele Danmark kun findes cirka 30 andre køer af denne race.'

En heldig inseminør

Det var 'en meget speciel dag for inseminøren', skriver museet.

Og det er da heller ikke hver dag, at en inseminør får æren af, at arbejde med sæd fra 60'erne, men det specielle ligger i teknikken.

'Dette var første gang i mere end 20 år, at han inseminerede med hjælp af en pille', oplyser Det Grønne Museum.

Metoden blev allerede udskiftet med den rør-insemination, man bruger i dag, men pillen blev altså prioriteret for at undgå indavl.

Nu er der bare tilbage at håbe, at pillen ikke havde overskredet 'bedst før-datoen', og at der i 2023 bliver født en kalv med korte horn i Auning.