50 år i fængsel: Nu er hun løsladt

Charles Manson-følgeren Leslie Van Houten kunne tirsdag forlade et fængsel i Californien efter at have afsonet 53 års fængsel på livstid for sin deltagelse i to berygtede mord. Arkivbilleder viser hende og Manson i forbindelse med fængslingen i 1970

Leslie Van Houten, som var en af den amerikanske massemorder og kultleder Charles Mansons følgere, er tirsdag blevet løsladt fra fængslet og sat i udslusningsfængsel.

Det skriver det amerikanske nyhedsbureau AP.

Van Houten var bare 19 år, da Leno LaBianca og hans hustru, Rosemary LaBianca, blev dræbt i deres hjem i den amerikanske storby Los Angeles.

Van Houten har senere beskrevet, hvordan hun kort inden sin 20-års-fødselsdag brugte en pude til at holde Rosemarys hoved nede, mens andre af Charles Mansons følgere stak ofret med en kniv, hvorefter Leslie Van Houten selv greb en kniv og stak Rosemary LaBianca mere end et dusin gange.

Ægteparrets blod blev efterfølgende fundet smurt ud over væggen i parrets hjem.

Drabet skete, dagen efter at Mansons følgere havde dræbt den berømte skuespillerinde Sharon Tate og fire andre. Den sag skulle Van Houten ikke have været involveret i.

Hun er i dag 73 år og forventes ifølge AP at skulle tilbringe et års tid i et såkaldt udslusningsfængsel. Her skal hun lære basale færdigheder som at køre bil og bruge et kreditkort, fortæller hendes advokat Nancy Tetreault til AP.

- Hun er stadig ved at vænne sig til, at det er virkelighed, siger Tetreault.

- Hun er nødt til at lære at bruge internettet. Hun er nødt til at lære, hvordan man køber ting uden kontanter.

- Det er en meget anderledes verden, end da hun kom i fængsel.

Leslie Van Houten blev godkendt til prøveløsladelse i 2020, men beslutningen blev prompte blokeret af Californiens guvernør, Gavin Newsom. Efter en længere strid i retsvæsnet fik Van Houten dog medhold og kan dermed nu udsluses fra fængslet.

Newsom har siden afvist at fortsætte sit forsøg på at beholde Van Houten bag tremmer, da det ifølge ham selv formentlig ikke vil give pote.

- Mere end 50 år efter at Manson-kulten begik disse brutale drab, kan ofrenes familier stadig mærke det, sagde han i sidste uge.

Charles Manson selv døde af naturlige årsager i fængsel i 2017. Han blev 83 år og tilbragte næsten et halvt århundrede bag tremmer.

