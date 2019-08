50-årig kvinde har ikke ændret sig: - Folk tror jeg er teenager

Det er ikke altid nemt at være 50-årige Shany Hagan.

Ifølge hende selv bliver hun nemlig tit forvekslet med en teenager, fordi hun ser så ung ud.

Det har haft store konsekvenser for hendes liv, fordi hun ikke kan købe alkohol uden at vise ID, ikke kan komme ind og se film i biografen, hvor man skal være over 18 og ikke må møde hendes søns venner, fordi de mener, at hun er alt for lækker.

Når moderen til en går på dates, bliver hun ifølge eget udsagn tit spurgt, om det er hendes far, hun er ude med.

Derfor har kvinden, der arbejder som model og skuespiller, også besluttet, at hun er færdig med alle andre mænd end hendes søn, der angiveligt er bange for, at han allerede ser ældre ud end sin mor.

- Jeg har ikke ændret mit udseende, siden jeg var 21. Folk tror stadig, jeg har den alder, når de møder mig, fortæller Shany Hagan fra York til Mirror.

Svært altid at se ung ud

Da hun var yngre, var det ret svært ikke at ligne sin alder.

- Det var et mareridt, da jeg var yngre. Ingen tog mig seriøst, men nu hvor jeg er ældre, er det jo rart, at jeg ser ung ud, fortæller hun.

Hemmeligheden bag hendes ungdommelige udseende er også meget simpel, mener hun.

- Folk er altid chokerede, når jeg fortæller dem min alder, og de vil gerne vide, hvad min hemmelighed er. Det er meget simpelt. Jeg er single. Det holder mig ung. Jeg har ikke al den stress, der kommer af at være sammen med en mand. Jeg kan gøre, hvad jeg vil, og det betyder, at jeg ikke har nogen rynker fra at bekymre mig.

Folk spørger angiveligt kvinden, om hun har fået lavet noget, men hun slår fast, at det hele er naturligt. Hun har bare altid set ung ud.

- Mænd plejede at sige, at jeg ville blive flot, når jeg blev voksen, men det var, da jeg var 28. Da jeg var gift og gravid med min søn, gav fremmede mig blikke, fordi de troede, at jeg var en ung mor, men jeg var faktisk 32.

Hun har tilmeldt sig skønhedskonkurrencer, hvor hun blandt andet er blevet nummer tre i konkurrencen om universets smukkeste smil. Foto. Shany Hagan

Kan slet ikke date

Det flotte ydre skabte store problemer for den 50-årige, fordi folk tit ville tro, at hun var en ung kvinde, der prøvede at stjæle deres mænd.

Hun endte også med at blive skilt fra sin mand, fordi han ikke kunne lide, at hun fik så meget opmærksomhed.

Hun besluttede efterfølgende at begynde at date igen, men fortrød med det samme.

- Jeg ville aldrig gå ud med nogen, der var yngre end mig, jeg har altid godt kunne lide mænd, der lignede, at de kunne beskytte mig, men det er altså ikke særlig romantisk, når folk spørger, om din date er din far, fortæller hun.

Efter at være gået gennem overgangsalderen besluttede Shany Hagan at bruge sit ungdommelige udseende til at være med i skønhedskonkurrencer, hvor hun har fået flere flotte placeringer og slået tusindvis af andre kvinder.

- De fleste af dem har været 18 år, men de accepterede mig, fordi de troede, jeg var i mine 20'ere, fortæller hun.

Ud over at være single fortæller hun, at hun får sit unge look fra at smøre ansigtet ind i honning en halv time hver aften, inden hun går i seng.

- Men jeg tror også, at det handler om genetik. Mine forældre ser også meget unge ud, så vi er heldige. At være single får mig til at se ung ud, og derfor leder jeg ikke efter kærligheden. Jeg er glad for at være mig selv og se ung ud.