50 medarbejdere lægger sag an: Raser over sexchikane hos McDonald's

McDonald's CEO blev fyret i sidste uge for at have et gensidigt forhold med en ansat, men nu kommer det frem, at flere ansatte ønsker, at der bliver slået hårdere ned på sexchikane i firmaet

Den kæmpe restaurantkæde fyrede sidste uge den tidligere CEO Steve Easterbrook for at have et gensidigt forhold med en ansat, hvilket strider imod McDonald's reglement.

Det har medført, at flere ansatte nu kommer frem, med anklager om sexchikane i firmaet, det skriver CNBC.

Tirsdag sagsøgte den tidligere McDonald's-medarbejder Jenna Ries firmaet og en af deres franchisetagere i Michigan. Hun er en ud af mindst 50 medarbejdere der har lagt sag an mod firmaet på grund af sexchikane .

Den Amerikanske 'Civil Liberties Union' og arbejdergruppen 'Fight for $15' er blandt dem, der støtter sagsøgerne. Fonden 'The Times's Up Legal Defense Fund' der blev grundlagt som svar på #metoo-bevægelsen, yder også juridisk støtte.

McDonald's prøver allerede at tage hånd om problemet. Sidste efterår introducerede firmaet sexchikane som et af emnerne i uddannelsen af deres franchisestagere og direktører for at komme problemet til livs.

I januar frigav firmaet en forbedret politik mod diskrimination og chikane, og i juni begyndte de at tilbyde en gratis hotline for ansatte.