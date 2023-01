50.00 høns skal aflives

Den smitsomme fugleinfluenza H5N1 har for alvor gjort sit indtog på de danske fjerkræfarme.

Og nu har den fundet vej til en hønsefarm i byen Ørum i Hedensted Kommune. Her skal omtrent 50.000 høns aflives, efter flere høns var fundet døde nytårsaftensdag. Her opstod mistanken, at virussen havde ramt farmen, og derfor tog Fødevarestyrelsen prøver på de døde kræ, der viste sig at være ramt af H5N1.

'Besætningen har den dødelige og meget smitsomme H5N1 fugleinfluenza. Derfor vil vi de kommende dage aflive hele besætningen med 50.000 høns. Det er mange fugle, men det er desværre nødvendigt, både for at begrænse fuglenes lidelser og for at forebygge smittespredning,' siger sektionsleder i Fødevarestyrelsen, Lotte Brink i en pressemeddelse.

Fjerde fund siden oktober

Fundet af den smitsomme fugleinfluenza markerer det fjerde fund af fuglevirussen siden oktober måned, der har ramt farme i Sønderjylland, Slagelse og på Lolland. Det foreløbige antal døde fugle er nu minimum 100.000, der har måttet lade livet efter fund af H5N1.

For at beskytte mod mulig smitte opfordrer Fødevarestyrelsen alle fugleejere til at opbevare fugle indenfor eller et overdækket sted.

De smittede høns ved Ørum bliver aflivet i samarbejde mellem Fødevarestyrelsen og Beredskabsstyrelsen.

H5N1 er ikke til fare for mennesker.