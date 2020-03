500.000 er bekræftet smittet med corona verden over

Antallet af coronasmittede verden over stiger dag for dag, time for time.

Torsdag er over 500.000 konstateret smittet med corona.

Det viser en opgørelse fra det amerikanske Johns Hopkins University.

I Kina, hvor coronavirus udsprang i december, er i alt 81.782 bekræftet smittet. Italien følger lige efter med 80.539 bekræftede coronasmittede.

Herefter følger USA, Spanien, Tyskland og Iran.

I alt er 22.295 coronasmittede døde, mens 120.983 er raske igen.

