500.000 liter varmt vand fosser ud i døgnet

Jysk forsyningsselskab oplever på tredje måned et uforklarligt og voldsomt vandtab ud over det sædvanlige

Hvor der handles, der spildes. Det er en kendsgerning, som alle må leve med, men i forsyningsselskabet Din Forsyning i Vestjylland er der for tiden alt for meget, der går tabt.

I runde tal er der tale om 500.000 liter varmt vand i døgnet. Det skulle have været pumpet ud i radiatorer i Varde og Esbjerg, men i stedet fosser det ud af systemet - og har nu gjort det i tre måneder.

Det skriver JydskeVestkysten.

Normalt ligger vandtabet på 300 kubikmeter i døgnet, men siden november er ekstra 200.000 liter altså fosset ud i ingenting.

- Der vil altid være et tab i et fjernvarmesystem, der er så stort som vores, men det her er ret voldsomt, siger genbrugs- og distributionschef i Din Forsyning, Thomas Bornhøft, til Ekstra Bladet.

- Vi har frygtet, at det kunne være et stort brud et sted, hvor det er svært at kontrollere, men vi hælder nu til, at der er tale om mange små brud, siger Thomas Bornhøft.

På en normal dag mister et fjernvarmesystem som Din Forsyning omkring 300 kubikmeter vand, men i de seneste tre måneder er det tab næsten fordoblet. Foto: Din Forsyning.

Sender drone op

Tirsdag sender forsyningsselskabet en drone med termisk kamera i luften i håb om, at det kan afsløre lækagen. Rent miljømæssigt er der ikke i sig selv grund til bekymring, siger Bornhøft.

- Udslippet i sig selv gør ingen skade, men vi skal jo have vandet pumpet op og opvarmet igen, og det kræver energi. Det er et ressourcespild, som ingen er glad for, siger Thomas Bornhøft.

Rent økonomisk er tabet ikke ødelæggende for Din Forsyning. På årsplan beløber tabet sig til ‘et par millioner kroner’, anslår Bornhøft. Det er i sidste ende forbrugerne, der hænger på regningen.

I alt får 25.500 hustande i Esbjerg, Varde, Sædding, Hjerting, Tarp og Tjæreborg fjernvarme fra Din Forsyning.

