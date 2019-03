51-årig tæt på at dø: Sprøjtede frugtjuice ind i sine blodårer

En 51-årig kinesiske kvinde, Zeng, der er en stor tilhænger af alternativ medicin, var meget tæt på at dø, da hun sprøjtede frugtjuice direkte ind i sine blodårer.

Det skriver flere medier, heriblandt BBC og Metro.

Zeng sprøjtede frugtjuice bestående af mere end 20 forskellige frugter ind i sine blodårer med hjælp fra en hjemmelavet kanyle. Det fortæller en ansat fra Xiangnan universitetshospital i Hunan til BBC.

Den 51-årige Zeng fik hurtigt feber, samtidigt med at det begyndte at klø overalt på hendes krop. Hun gjorde dog ikke noget ved det og undlod at opsøge en læge.

Men frugtjuicens virkning begyndte at få meget alvorlige konsekvenser, der førte til skader på både leveren, nyrerne, hjerte og lunger.

Det er på ingen måde en god ide at sprøjte frugtjuice ind i blodårerne. Det er livsfarligt. Foto: Colourbox

Det var først, da hendes ægtemand spurgte Zeng, hvad der var galt med hende, at den 51-årige kvinde blev indlagt på et hospital i Guiyang i Kina. Her blev hun behandlet på en intensiv afdeling i fem dage.

Lægen Liu Jianxiu har til de lokale kinesiske medier fortalt, at Zeng havde fået en alvorlig infektion, der havde angrebet både hendes hjerte, nyrer og lever.

Hun måtte kæmpe for sit liv, da hun havde pådraget sig en blodforgiftning, der betød, at hendes indre organer begyndte at svigte. Lægerne satte Zeng i en dialyse-behandling for at rense frugtjuicen ud af hendes blod. Og hun fik også antibiotika.

Til lægerne havde den 51-årige Zeng oplyst, at hun havde sprøjtet frugtjuicen ind i sit blod, fordi hun troede, at det var sundt og nærende.

Sagen har fået stor opmærksomhed på Kinas svar på Facebook, der hedder Weibo.

Jeg har aldrig hørt noget lignende

Ekstra Bladet har kontaktet professionsbachelor i ernæring og sundhed Preben Vestergaard Hansen fra Københavns Professionshøjskole for at få nogle kommentarer til den mærkværdige sag:

- I mine 30 år i sundhedsbranchen har jeg aldrig hørt noget så sindssygt. Det har måske noget at gøre med, at mange i dag dyrker mad som en slags religion. Og det er her, at den kammer over.

- I det her tilfælde kan der være om en uren kanyle, hvis hun har sprøjtet juicen direkte ind i blodårene.

- I fødevarer er der både frugtsukker og sakkarose (hvidt sukker, red.), et stof, der ligesom mange andre næringsstoffer skal spaltes ned for at kunne blive optaget i kroppen. Hun sprøjter molekyler ind i blodårerne, der normalt ikke er til stede her. Og det kan blodet reagere over for og f.eks. danne blodpropper.

- Hun pådrog sig blandt andet en såkaldt blodforgiftning. Hvad skyldes det?

- I det her tilfælde kan der være om en uren kanyle, hvis hun har sprøjtet det direkte ind i blodårene. Men det kan også have noget at gøre med urenheder i juicen. Frugtjuice bliver jo varmebehandlet, men det bliver ikke steriliseret. Så hun kan sagtens have fået både bakterier og virus i kroppen, siger Preben Vestergaard Hansen, der understreger, at man aldrig skal sprøjte frugtjuice ind i blodårerne.