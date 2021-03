513 nye smittede

Yderligere 513 personer er bekræftet smittet med covid-19 i Danmark. Det viser søndagens opgørelse fra Statens Serum Institut (SSI).

På grund af tekniske problemer natten til lørdag dækker opgørelsen over 27 timer og ikke de sædvanlige 24 timer.

Søndagens tal vurderes derfor at være højere end det reelle tal for et døgn, som der normalt oplyses smittetal for.

Åse Bengård Andersen, ledende overlæge på infektionsmedicinsk klinik på Rigshospitalet, bemærker, at der er lidt flere smittede end lørdag.

Den længere observationstid skal dog tages med i betragtningen, siger hun.

- Når man kigger over en længere periode, må man stadig bemærke den svagt nedadgående tendens, siger hun.

Der er kommet svar på 163.546 PCR-test, hvilket betyder, at 0,31 procent af prøverne har været positive. Det kaldes også positivprocenten.

Positivprocenten er på niveau med, hvor den har ligget den seneste uge. Her har den typisk ligget imellem 0,3 og 0,4 procent. Lørdag var den dog helt nede på 0,24 procent.

Efter den seneste tids lave smittetal fik flere butikker mandag lov til at slå dørene op efter flere måneders nedlukning.

Ifølge Åse Bengård Andersen burde man så småt begynde at kunne aflæse effekten nu, da testaktiviteten i samfundet er stor.

- Der bliver lavet alle de her målrettede tiltag, og det er også med til at gøre, at jeg synes, det giver anledning til forsigtig optimisme, lyder det fra overlægen.

En ny opgørelse viser, at der frem til fredag var fundet yderligere et tilfælde med den brasilianske coronavariant P1, så der nu i alt er fundet to tilfælde.

Der er i alt fundet 20 tilfælde af den sydafrikanske variant. Yderligere 14 tilfælde af nye varianter ventes at være med en af de to.

Begge varianter er nogle af dem, som SSI har særligt øje på ikke spredes.

Søndag morgen var der 224 personer indlagt med covid-19 på de danske hospitaler. Det er 13 flere end lørdag morgen og første gang i fem dage, at antallet er stigende.

Det ses dog typisk, at antallet af indlagte stiger om søndagen, da der sker færre udskrivelser i weekenderne. Det skyldes, der er mindre personale til at tage imod ude i kommunerne.

Indlæggelsestallene bliver aflæst om morgenen, og derfor ses det ofte, at antallet af indlagte falder igen i tirsdagens opgørelse.

37 af de indlagte ligger på intensivafdelinger, og 21 af dem er tilkoblet en respirator. Lørdag var tallene 33 og 21.

Yderligere to personer, der var bekræftet smittet med covid-19, er afgået ved døden. I alt 2379 smittede er døde i Danmark under epidemien.

I tillæg til PCR-testene, der regnes som de mest pålidelige, er der lørdag foretaget 43.758 antigentest – der også kaldes lyntest – hos private udbydere. 143 lyntest var positive.

Man ved ikke, hvor stor en andel, der både har fået taget en positiv lyntest og en PCR-test. Derfor kan tallene ikke lægges sammen.

Siden den sidste opgørelse har 14.738 personer fået deres første coronavaccine. Ni procent af befolkningen, eller 527.469 personer har nu påbegyndt deres vaccination imod covid-19.

I Danmark er der nu 199.167 personer, som er færdigvaccinerede imod covid-19. Det svarer til 3,4 procent af befolkningen.