514 nye coronatilfælde i Danmark - 128 er indlagt

Der er det seneste døgn registreret 514 smittede med coronavirus i Danmark.

Det viser tal fra Statens Serum Institut (SSI).

De 514 nye smittetilfælde er fundet blandt 51.973 PCR-prøver, hvilket giver en positivprocent på 0,99.

Der er i omkring to uger - siden 24. august - konstateret under 1000 daglige smittede. Onsdagens smittetal er blandt de laveste, som SSI har oplyst om, siden juli.

Det er især blandt dem under 30 år, at coronavirus spredes. Mere end halvdelen - 53 procent - af de 4366 smittede, der har været i løbet af de seneste syv dage, var i den aldersgruppe.

Camilla Foged, professor i vaccinedesign på Institut for Farmaci ved Københavns Universitet, bemærker, at smittetallene for coronavirus er relativt lave.

- Det er glædeligt, at vi med fuld genåbning og store arrangementer kan holde smitten konstant og endda faldende, siger hun.

Hun siger, at flere skal blive vaccineret, hvis Danmark skal holde smittetallene ned, når det koldere vejr melder sin ankomst.

- Der, hvor immuniteten er på prøve, er, når vi når længere hen på efteråret. Der skal vi have opbygget så meget immunitet som muligt, siger hun.

Af opgørelsen fra SSI fremgår det også, at fem personer er døde med coronavirus. Det er det højeste i flere uger, hvor der typisk er blevet registreret mellem nul og fire coronarelaterede dødsfald dagligt.

Det samlede antal indlagte stiger i SSI's opgørelse med fem personer. I alt 128 personer er indlagt med corona på landets hospitaler. Af dem er 28 indlagt på en intensivafdeling. 20 af dem ligger i respirator.

Der er også blevet foretaget 54.753 lyntest. Positive svar fra lyntest indgår ikke i de daglige opgørelse over coronatal, da der er usikkerhed om resultatet.